NITERÓI - Os artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural da cidade e que atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia poderão receber auxílio de mais de R$ 4 milhões. O município foi um dos primeiros no Brasil a se habilitar para receber o financiamento da Lei Aldir Blanc e garantir o repasse de R$ 3.120.870,53 do Governo Federal. A Prefeitura vai aportar mais R$ 1 milhão, como parte do Programa de Retomada Econômica para o Setor Cultural. “A cultura, além de ser importante para a memória, para a afetividade, para a autoestima e para a identidade da cidade, é também um importante setor da economia de Niterói. Esses recursos não são gastos: são investimentos. A cultura tem essa capacidade e essa importância como vetor econômico da cidade e também vai retornar com impostos, receitas e com a geração de emprego e renda”, assegura o prefeito Rodrigo Neves.

De acordo com Rodrigo, o Programa de Retomada Econômica para o Setor Cultural visa a estimular a manutenção e continuidade das atividades artístico-culturais em Niterói, por meio de ações que beneficiem diferentes grupos, companhias, coletivos, espaços e agentes culturais. “Seguindo a sugestão do Conselho Municipal das Culturas, 70% do orçamento do Governo Federal serão destinados para o auxílio emergencial para equipamentos culturais, coletivos culturais nas zonas especiais de interesse, como as comunidades”, explica o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), André Diniz, lembrando que foram realizadas reuniões para que as pessoas e organizações ligadas ao setor cultural pudessem sugerir propostas para a implantação da Lei Federal na cidade.

Mas muitos artistas niteroienses ainda têm dúvidas quanto à aplicação da lei federal na cidade e à habilitação de cada proponente ao aporte municipal. "Percebo, conversando com colegas, que há uma dúvida geral. Tentei falar com o secretário municipal das Culturas, Victor de Wolf, para esclarecer alguns pontos, mas não obtive resposta. Ele declarou certa vez que atores pessoas físicas não teriam direito, somente grupos cênicos com CNPJ, o que seria um absurdo. O sistema esquece que tem artista de circo, por exemplo, sem conhecimento técnico ou discernimento para preencher cadastro, reunir documentos e tal. Além disso, estamos em setembro e tem gente passando fome há meses. A burocracia deve atrasar ainda mais todo esse processo. Já existe um cadastro nacional dos artistas com DRT, então seria bem mais simples o município se guiar por ele para agilizar as coisas e com a segurança de serem justos", analisa André Luiz de Bragança, 45 anos, ator e diretor de teatro, cuja escola cênica chamada Indústria para TV, está fechada desde fevereiro devido à pandemia. Mesmo sendo PJ, ele se preocupa com os colegas sem CNPJ.

"Acho bom que haja o incentivo. Não me enquadro entre os beneficiados, mas torço para que seja distribuído com transparência e critérios claros, para que não se favoreçam apenas os amigos do rei", comenta Henrique Kopke, produtor cultural, compositor e ex-diretor do Teatro da UFF.

"A cultura é muito mais do que simples diversão e entretenimento. Ela pode divertir, ela pode entreter, mas, limitá-la a esses papéis é usar de miopia histórica e social. A identidade de um povo se ancora na sua cultura e por isso ela precisa ser estimulada, defendida e preservada em toda a sua pluralidade. A Lei Aldir Blanc vem em boa hora em socorro dos que foram profundamente atingidos pela pandemia. A cultura de um povo não tem que se ajustar às questões de mercado, nem ser financeiramente viável ou lucrativa. Ela precisa ser a representação autêntica da sociedade. É isso que precisamos manter no horizonte", opina o músico, compositor e produtor musical Zeh Netto.

Legislação - A lei prevê, na linha II, subsídios a espaços artísticos e culturais entre R$ 3 mil e R$ 10 mil, regulamentados pelos estados, municípios e pelo DF. A Cultura Niterói vai disponibilizar o valor de R$ 2.200.000,00 para esta linha. Serão dois tipos de financiamento: para Coletivos Culturais (uma ajuda de R$ 3.000,00 por coletivo) e para Instituições Culturais (uma ajuda de 5.000,00 por instituição. Para ter direito é necessário possuir 12 meses de formação a contar de 01/06/2019, além de comprovar as atividades realizadas nos últimos 12 meses, demonstrando que teve a atividade interrompida por conta da pandemia. Mas como a verba é finita, serão priorizadas as Zonas Especiais de Interesses Sociais (ZEIs) – áreas demarcadas no território de uma cidade, para assentamentos habitacionais de população de baixa renda; que não tenha outro tipo de financiamento; quem possui atividade artístico-cultural como sua atividade prioritária; maior número de agentes que componha o coletivo; maior número de beneficiados pelo coletivo; e quem não tenha recebido outro benefício.

Seguindo as instruções da linha III, que, de acordo com a Lei Aldir Blanc, prevê editais, chamamentos públicos e prêmios destinados a atividades, produções e capacitações culturais, a SMC / FAN, levando em conta que, no mínimo, 20% dos recursos recebidos devem ser usados em ações como custeio de editais, cursos, prêmios, entre outras atividades, vai aplicar o valor de R$ 920.870,53. Para isso, será feito um edital, para pessoas físicas, no valor total, no modelo de Bolsa, com valores de R$ 3.000,00 (bolsa individual) e R$ 5.000,00 (bolsa coletiva). Neste sentido, pessoas físicas, trabalhadores da cultura e residentes de Niterói poderão se inscrever. O objetivo do edital é financiar o desenvolvimento e a criação dos fazeres. Para, assim, preparar o setor para o pós-pandemia, promovendo o desenvolvimento criativo do setor nesse período e o desenvolvimento de ideias. Diferente dos outros que já realizados, neste não será financiada a execução final do projeto, mas sim o desenvolvimento.