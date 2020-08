NITERÓI - A Prefeitura vai prorrogar as medidas de restrição de circulação na cidade até 30 de setembro. Motoristas de aplicativos e taxistas de outros municípios continuam impedidos de circular na cidade até o fim do próximo mês. Também ficam mantidas as ações de medição de temperatura dos usuários do sistema de transportes públicos. De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, o objetivo é continuar mantendo o controle da pandemia e proteger a população.

“O vírus não deixou de circular, sobretudo porque Niterói está inserida em uma região metropolitana em que há uma situação de descontrole da pandemia. Por isso, é necessário seguir com disciplina e perseverança nos protocolos de higiene e distanciamento social. Essa decisão foi tomada com base na análise do Comitê Científico, de alto nível, que reúne os melhores especialistas do país, e da análise de indicadores feita em conjunto com a equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Niterói”, explicou o prefeito.