NITERÓI – Mais 8 mil cestas básicas foram entregues na semana passada pelo governo municipal para as famílias que não estão inseridas nos programas sociais desenvolvidos pela Prefeitura de Niterói e outra remessa será encaminhada em uma nova etapa de distribuição na próxima semana, de acordo com cronograma informado às famílias e montado pela secretária de Planejamento, Ellen Benedetti. O objetivo do calendário, segundo a gestora, é que a entrega aconteça de forma segura e organizada, evitando aglomeração. A lista com os nomes destes beneficiários está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura. O levantamento foi feito a partir de um trabalho conjunto entre a secretaria municipal de Assistência Social e as equipes do programa Médico de Família, que identificou as famílias que precisavam desse suporte.

A secretária anunciou, também, que o calendário de recarga dos cartões pré-pagos dos programas Renda Básica e Busca Ativa, para o mês de setembro, será informado a partir da próxima segunda-feira (31). Já os repasses referentes à folha do mês de agosto para os programas Empresa Cidadã 1 e 2 começam na quarta-feira (2), para as empresas com até 19 funcionários, e continuam na sexta-feira (4) para as empresas com até 39 funcionários. A secretária municipal de Fazenda, Giovanna Victer, avisa que foi prorrogado até o dia 9 de setembro o prazo para cadastramento de instituições de ensino no programa Escola Parceira, que consiste na oferta de bolsas de estudos, pagas pelo município, em escolas particulares situadas na cidade, para aumentar a oferta de vagas na Educação Infantil para crianças com 2 e 3 anos de idade.