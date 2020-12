Por O Dia

Publicado 03/12/2020 00:00 | Atualizado 03/12/2020 08:58

Niterói - O 2020 que assolou o mundo, impediu o ir e vir, não conseguiu deter a arte. Ela, mais uma vez, foi redenção. É o que revelam as imagens premiadas na 6ª edição do Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show. Os olhares dos fotógrafos brasileiros e estrangeiros que participaram do maior festival de fotografia popular da América Latina transportaram, ecoaram, conectaram, ressignificaram.

O fotógrafo e jornalista de Niterói Rolf Vianna brilhou e recebeu a medalha de bronze no mais tradicional concurso de fotografia do Brasil e da América Latina, e um dos quatro maiores do mundo. Ele foi premiado na categoria especial "Lockdown" com a foto intitulada "Fotografia e fé na quarentena" produzida logo no início do isolamento.

Na edição 2020, o festival recebeu mais de 15 mil fotos, distribuídas em 22 categorias. O evento de premiação aconteceu na semana passada com transmissão ao vivo pelo canal do festival no Youtube. Todas as fotos premiadas vão fazer parte de um livro comemorativo da edição.

As 15.300 fotografias recebidas pela 6ª edição do BPS turbinaram a interação nas redes sociais do Festival, totalizando mais de 75 milhões de views, de 2015 a 2020. Entre a primeira e a sexta edição, foram admitidas 58.500 fotos, mais de 46 mil foram postadas no perfil do Festival, no Facebook.

"O evento de premiação foi um sucesso de participação e troca de conteúdo. As interações com profissionais, amadores e o público de todas as partes do Brasil e do mundo festejaram a fotografia", observa Rodrigo Nimer, diretor executivo do Group BPS. "Foi, ainda que online e muito diferente das premiações dos anos anteriores, uma festa da arte", pondera.