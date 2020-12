O dado mais recente sobre feminicídios é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que no ano passado divulgou um levantamento mostrando que, em 2018, 1.206 mulheres foram assassinadas Imagem Internet

Niterói - A Coordenadoria de Políticas e Direitos da Mulher (Codim) da Prefeitura de Niterói, em parceria com a Secretaria Municipal de Fazenda, irá trazer nos carnês do IPTU de 2021 informações dos canais para denúncia de violência contra a mulher e dos locais de atendimento em situação de violência. Além disso, a Codim colocará mais cartazes nas farmácias e também em ônibus.



“O acesso à informação é essencial para que as mulheres busquem ajuda e saibam que não estão sozinhas. Nós temos em Niterói uma política pública consolidada com uma rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher e uma Sala Lilás para perícias no Instituto Médico Legal que dialogam bem, mas é necessário avançar sempre na descentralização e divulgação desses serviços. Também há, comprovadamente, um aumento dos relatos de violência doméstica contra a mulher nos períodos de festas de final de ano, por isso estamos reforçando a divulgação dos canais de denúncia e dos locais onde essas mulheres podem buscar atendimento”, disse Ana Lucia Fernandes, coordenadora da Codim.



Como denunciar a violência doméstica em Niterói



- Ligue 180 (Grátis/24h) - Central de Atendimento à Mulher

- Disque 190 (Grátis/24h) - Polícia Militar

- Ligue 153 (Grátis/24h) - CISP - Centro Integrado de Segurança Pública



- DEAM Niterói (24h/presencial) - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 577, 3º andar - Centro



- Disque Denúncia (24h exceto domingos e feriados/ somente denúncia anônima) - (21) 99973-1177 (whatsapp exclusivo Niterói) / (21) 2253-1177



Serviços de atendimento à mulher:



CEAM Niterói (segunda a sexta, das 9h às 17h)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher

Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro

Tel.: (21) 2719-3047



SOS Mulher (Casos de Violência Sexual)

Hospital Universitário Antônio Pedro

Av. Marquês de Paraná, 303, 8º andar - Centro