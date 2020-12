O nome Fika, foi escolhido após muitas viagens com o propósito de pedalar Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 15:12

Niterói - Niterói conta com um novo ponto de encontro para ciclistas a partir deste mês. Este é o objetivo do Fika Bike e Café, que está em fase final de obras e inaugura neste sábado(12) em anexo a nova loja da marca nacional de bicicletas, Sense, na Rua Marquês de Paraná, Centro.



Seja para passear ou como meio de transporte no dia a dia, contribuindo para a mobilidade urbana, as bikes já tomaram conta da cidade. De acordo com a Prefeitura de Niterói, nos últimos sete anos o município triplicou a rede cicloviária, de 15 km para 45 km e está em processo de licitação a implantação de mais 23 quilômetros de ciclovia na Região Oceânica. Nos últimos anos, segundo o programa Niterói de Bicicleta, o fluxo de ciclistas nas principais vias da cidade aumentou cerca de 300%.





“Vendo o crescimento do mercado de bikes, especialmente em Niterói, aliado à procura das pessoas por um estilo de vida mais saudável, veio a ideia de juntar as duas coisas que mais gostamos: bike e café. Chegamos a visitar algumas lojas em São Paulo, que ainda são bem poucas, mas que vimos que tem grande potencial e tivemos a idéia de montar o nosso bike café”, explica uma das sócias, Fernanda Coura e Silva.



O nome Fika, foi escolhido após muitas viagens com o propósito de pedalar.





“Somos especialmente fascinados pela cultura escandinava, que usa muito as bikes como meio de locomoção e lazer. Em uma viagem a Suécia, descobrimos o hábito deles de fazer uma pausa no final do dia e parar em algum lugar (especialmente cafeterias) para tomar um café e bater um papo com amigos e relaxar. Este hábito, na cultura deles, tem nome: FIKA”, conta.



Para repor as energias, uma cartela de bebidas especiais são fornecidas no local, como cappuccino, frozzen, frappé, afogatto e choco power, uma mistura de chocolate em pó, creme de leite, ovomaltine, guaraná em pó, leite e chantilly. O mate da casa, soda italiana e cervejas artesanais estão entre outras bebidas oferecidas.



As comidinhas levam a assinatura da chef de cozinha Margareth Rocha, do Rappanui Gastronomia, que conta com diversas opções para qualquer hora do dia, entre elas, waffle e tapioca para o café da manhã; espaguete de beterraba com ricota ou batata rostie para o almoço; bolinho de feijoada para happy hour e hambúrgueres, sanduíches e sobremesas para qualquer hora do dia.





Serviço:



Endereço: Rua Marquês de Paraná, 220 - Centro - Niteroi - CEP: 24.030-211



Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: das 7h às 19h e sábado das 8h às 16h.