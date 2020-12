Rodrigo Oliveira Imagem Assessoria

Niterói - O prefeito eleito de Niterói, Axel Grael, anunciou que o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, será mantido no cargo durante seu governo. O médico sanitarista se destacou nos últimos meses devido às ações de combate à pandemia do novo coronavírus, que fizeram de Niterói uma referência.



Rodrigo Oliveira assumiu o cargo de secretário, coincidentemente, no início da pandemia. Até 2019, ele dirigiu o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho. Anteriormente, entre outras funções, trabalhou no Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde e atuou como secretário de Saúde dos municípios de Silva Jardim e Angra dos Reis.