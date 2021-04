Por O Dia

O elo familiar e sanguíneo sem dúvida percorre a vida toda. A ligação de irmãos, por exemplo, é uma parceria que segue cada um independente do caminho que escolham traçar. Mesmo com divergências de opiniões, existem irmãos que escolhem passar o resto da vida trabalhando juntos, criando ainda mais vínculos. Claro que nem tudo são flores... mas para as meninas, como são conhecidas, isso não é um problema. Juntas encontraram o companheirismo, motivação, carinho, admiração e muito amor.

Pensando nisso, as irmãs Quenia Moltocaro e Alline Moltocaro decidiram juntar não só um sonho que ambas tinham, mas também uma parceria de vida. A QA Sisters é uma empresa de fotografia que está no mercado há mais de 10 anos. Mesmo tendo muitas dificuldades no início, pelo estereótipo que se espera de um fotógrafo, essas mulheres inovaram, renovaram as suas vidas e também de outras pessoas, sem esmorecer.

As fotos são uma tecnologia que nos permite viver o que já foi vivido e sentir o que já fora sentido. Para guardar um momento e relembrá-lo é muito fácil abrir a câmera do celular e fotografar o que se deseja. Entretanto, nem sempre conseguimos captar toda a essência do lugar, já que existem muitas questões envolvidas nesse processo de "volta no tempo". Por isso, quando desejamos um bom resultado que permita várias sensações ao se olhar para a fotografia, se deve, sem dúvida contratar um profissional da área, para que cada segundo de cada momento seja aproveitado, sejam celebrando uma festa, celebrando o amor, um nascimento, um encontro…

"Cada segundo conta na hora de se fotografar um momento. É importante saber aproveitar cada um deles para um resultado fantástico", afirma Quenia.

Mostrar a beleza de cada um como se fosse magia... as meninas fazem parte de um grupo seleto de profissionais chamados Magos da luz, pois traz uma fotografia artística que jamais será esquecida. No final do ano, é comum termos vários encontros que merecem serem registrados. Festas de confraternização, reuniões natalinas, Réveillon, amigos secretos, férias, viagens etc. Quando o ano acaba, queremos comemorar tudo o que conquistamos no decorrer dos meses. Poder reviver com apenas um olhar a felicidade que se sentiu nesses momentos, é um presente que recebemos. Por isso, é importante que se tenha fotografias que remetem aos bons momentos sempre à mão.

Mesmo com as facilidades que temos em registrar situações, é difícil conseguir um bom resultado sem ter um conhecimento prévio de como devem ser executadas as fotos. Por isso, as irmãs decidiram reunir aqui algumas dicas de como tirar melhores fotos no fim de ano (veja no quadro ao lado).

Como a dupla mostrou, é importante uma série de cuidados que devem ser tomados na hora de fotografar. Mesmo com dicas para fotógrafos amadores, caso queira excelentes resultados em suas fotos, procure um profissional, para que não hajam problemas na hora de relembrar e ativar a sua memória.

"Não é só aparelho que faz a fotogafia, todas essas dicas e outras também devem ser usadas na hora da foto. Fizemos uma viagem de inverno e tiramos fotos só com o celular. O resultado foi maravilhoso! Ninguém acreditava que são fotos de celular", finaliza Alline.

Mais informações sobre as irmãs e a empresa podem ser obtidas pelo site www.qasisters.com.br, no Instagram (@qasisters) ou Facebook (QA Sisters Fotografia).

Veja as dicas

NÃO TIRE FOTOS DE BAIXO PARA CIMA:

"Quando fotografamos outras pessoas de baixo para cima, a tendência é de que elas apareçam mais gordinhas, com 'papadas' abaixo no pescoço", explica Alline. Por isso, devemos sempre centralizar a câmera na altura em uma altura ideal que apareça o rosto da pessoa da melhor forma. E posicionando o pescoço um pouco a frente o resultado e sensacional.

SAIBA QUAL SEU MELHOR ÂNGULO:

Não é novidade para ninguém que cada pessoa tem um lado do rosto que mais gosta ou acha que fica melhor nas fotos. Use isso em seu favor para ser fotografado, de modo que se direcione o rosto inclinado na hora do registro.

ATENÇÃO AO FUNDO:

Mesmo que estejamos todos bem arrumados, com poses maravilhosas, o fundo que aparecerá na fotografia pode estragar tudo. Perceba se não há pessoas dispersas atrás, objetos soltos, entre outros impedimentos. Procure um fundo bonito, como a natureza, prédios ou lugares que tenham luzes atrás exemplo, mas se não tiver, tire suas fotos em uma parede em branco, que não interfira diretamente na composição do primeiro plano.

SAIBA ONDE ESTÁ O SOL:

É verdade que a luz natural do Sol pode ajudar muito na iluminação das fotos. Entretanto, essa claridade pode ser muito prejudicial, se usada de maneira errada. Por isso, ao definir em que posição está o Sol, sempre posicione com o rosto de frente para ele, nunca contra, para que não exploda a temperatura.

NÃO TREMA:

A foto tremida é muito reclamada pelas pessoas. Por isso, sempre prenda a sua mão firmemente na hora do clique, para que a imagem não saia distorcida.

NÃO TIRE SOMENTE UMA FOTO:

É comum a dificuldade de se posicionar na hora de ser fotografado. As pessoas se mexem, piscam, conversa. Para que não se tenha uma única foto que pode não agradar, é importante que se tire várias fotos, e que, ao fim, selecione a que ficou melhor.

DEIXE AS PESSOAS DESCONTRAÍDAS:

Conte uma piada, faça algum gracejo para que as pessoas se sintam mais à vontade sob a câmera. Às vezes, é difícil ser descontraído quando se está posando para uma foto, por isso, ajude quem está sendo fotografado nesse momento de tensão.

