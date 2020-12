Thamires foi encontrada pouco antes das 19h desta segunda Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 13:58 | Atualizado 28/12/2020 14:13

Niterói - A transexual Thamires Gomes, que estava desaparecida desde o último sábado, foi encontrada nesta segunda-feira (28), por volta das 10h da manhã. Moradora de Itaipu, em Niterói, a jovem desapareceu após sair para encontrar uma amiga no Centro da cidade.



No domingo (27), após horas de procura, a amiga contou para a mãe de Thamires, Paula Santos, que a jovem teria sido perseguida por um grupo de travestis enquanto estava em um ponto de ônibus, onde aguardava condução para voltar para casa. Além disso, a mãe da estudante também viu conversas onde uma travesti assumia a agressão que cometeu contra Thamires.





Segundo a amiga, a jovem teria se escondido em uma obra para fugir da perseguição e permaneceu ali, mas sem sucesso, já que acabou recebendo a notícia de que a amiga havia sido agredida.



A mãe da estudante ainda acusou um dos seguranças do Hospital de Icaraí de incitar a violência contra a filha, quando colocou a menina para fora do local e falou "pode matar" para as travestis que a perseguiam.

"Na tarde de domingo, a amiga dela me ligou dizendo que quando a Thamires estava indo embora, por volta das 4h, viu umas travestis correndo atrás dela no ponto de ônibus", contou a mãe da jovem, a dona de casa Paula Soares, 35





Ainda segundo Paula, Thamires tem ferimentos nas costas e está bastante machucada e a agressão teria sido motivada por uma disputa por pontos de prostituição no local em que a jovem estava.