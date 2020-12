Motorista pode acessar informações de tráfego no perfil do Twitter (@_ecoponte), no site www.ecoponte.com.br Imagem Internet

Niterói - A concessionária Ecoponte calcula receber cerca de dois milhões de veículos até dia 3 de janeiro de 2021 nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói. Em direção a Niterói e Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo é quarta (30/12) e quinta (31), quando cerca de 180 mil veículos cruzarão a via. No sentido Rio, o maior movimento no retorno do feriadão será no sábado (02/01) e domingo (3), com cerca de 157 mil veículos em direção à capital fluminense.







Mesmo com a pandemia do coronavírus, a previsão é que muitos veículos deixem a capital em direção à Região dos Lagos. Para orientar os usuários a viajarem com segurança e cuidado com a saúde, a Ecoponte lança a campanha “Neste verão, não dê férias para a segurança”, que tem como objetivo reforçar as mensagens de segurança viária e de combate à covid19. A Ecoponte aconselha os usuários a respeitarem o isolamento social, e lembra que a utilização de máscara é obrigatória em ambientes externos. A campanha estará em painéis ao longo da rodovia, panfletos que serão distribuídos na praça de pedágio, nas redes sociais da concessionária, além dos painéis de LED localizados na chegada ao pedágio.







Viaje com segurança







A concessionária lembra que está há 11 meses sem óbitos e reforça que, ao sairem de casa, os usuários devem fazer uma revisão geral do motor (água, óleo, combustível, etc). Muitas ocorrências podem ser evitadas com uma revisão prévia das condições do veículo. Também antes de seguir viagem, o motorista pode acessar informações de tráfego no perfil do Twitter (@_ecoponte), no site www.ecoponte.com.br e para saber mais sobre a rotina da concessionária, o usuário pode acessar o perfil do Instagram (@_ecoponte).







Desde o início da pandemia, a Ecoponte aceita pagamento por aproximação nas 14 cabines de pedágio, inclusive nas de moto. O novo meio de pagamento é também uma forma segura de diminuir os riscos de transmissão da covid-19, já que não há contato físico entre o operador da cabine e o motorista. Além disso, o usuário pode efetuar o pagamento através de cartões nas funções débito e crédito.