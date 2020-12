Campo de São Bento Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 11:45 | Atualizado 30/12/2020 11:45

Niterói - No próximo dia 31 de dezembro, o horário de funcionamento dos parques públicos de Niterói sofrerá alteração. O Campo de São Bento, o Parque da Cidade, o Parque das Águas e os Hortos do Fonseca, Barreto e Itaipu irão fechar mais cedo, às 14 horas. No dia 1 de janeiro, estes espaços voltam a funcionar no horário normal e estarão abertos das 7h às 18 horas.