"Café é meu combustível para um dia feliz e produtivo" Imagem Arquivo Pessoal

Por Luciana Guimarães

Publicado 01/01/2021 16:02 | Atualizado 01/01/2021 16:46

Niterói - Pingado, expresso, cappuccino, puro, com leite, gourmet…não importa o tipo. O cheirinho que invade a casa é inconfundível. Inebria e traz sensações que só uma boa xícara de café é capaz de proporcionar.

Para a advogada Nathalia Andrade, acordar significa já pensar num café quentinho e cheio de energia para começar o dia. Essa apaixonada se dedica à esse fascínio e mói os grãos num processo que mistura com perfeição, paciência e prazer: "Ferver a água, moer o grão, colocar na xícara, é um momento de muita calma, onde me conecto comigo e que me traz paz. Vai muito além do sabor que é maravilhoso, é o que aquele ritual me proporciona.", ela afirma.

Ela não está sozinha. Uma pesquisa realizada pela Jacobs Douwe Egberts (JDE), empresa detentora da marca Pilão, revela que o café é a segunda bebida mais consumida no país.

Só perde para a água. O levantamento sugere, ainda, que o brasileiro consome, em média, 3 a 4 xícaras de café por dia.



Em relação ao tipo do café, cerca de 79% dos consumidores afirmam tomar torrado e moído com maior frequência, mas outros segmentos também despontam entre a preferência dos brasileiros, como cappuccinos, expresso e solúvel, informa a empresa, em comunicado.



A pesquisa revela que o café tem uma penetração extremamente alta no Brasil: 98% dos lares consomem café. Pode-se dizer que é uma das poucas categorias cujo consumo reflete o perfil da população brasileira. Também é possível dividir o consumo da categoria em dois momentos: o início da relação com o café, entre 18 e 35 anos, onde o consumo é mais moderado, até o consumo mais intenso, a partir dos 40 anos.



A conclusão que se tem com o estudo é que é inegável a importância cultural do café entre os brasileiros. É uma bebida de papel social imprescindível em interações sociais, como visitas, encontros e reuniões de trabalho.

Tudo gira em torno de uma xícara de café...está estressado? Um cafézinho acalma. Está feliz? Uma xicara e um pedaço de bolo caem muito bem. E por aí, vai. Cada um têm um jeito de tomar e agrega nesse contexto um valor específico.

A empresária Gabryella Valença, proprietária de um salão de beleza, conta que para as clientes, tão importante quanto os serviços bem feitos, é o carinho que representa um café dado como um mimo: "Compartilhar café é compartilhar atenção, cuidado. E é isso que quero que sintam quando estão aqui. Tenho uma cartela de opções para agradar a cada uma delas.", revela.

Essa bebida mágica tem fãs fiéis por toda parte. Mas não confunda costume com apreciação. Ele pode ser muito mais do que aquele cafezinho depois do almoço ou a xícara imprescindível para começar o dia bem. Apreciar um bom café ganha cada vez mais adeptos na capital baiana e a procura por cafés gourmets mostram isso.

O preparo, que consiste na extração do sabor e aroma do café torrado e moído através de água quente, possui variantes culturais que determinam diferentes processos. Mas algumas dicas podem fazer a diferença nesse processo:

Proporção

A quantidade de pó do café e de água variam de acordo com seu método de preparo preferido.



Utilize de 80 a 100 gramas de pó (aproximadamente 5 a 6 colheres de sopa) para 1 litro de água. Se a bebida resultar sem sabor, aumente a quantidade de café. Se ela ficar amarga, áspera ou desagradável, diminua o tempo de contato da água com o café, diminuindo a quantidade do pó.



Moagem

A moagem, assim como o ponto de torra, é fundamental para a obtenção de uma boa bebida. Ambos devem se adequar ao equipamento e à forma de preparo.



Quanto mais fina for a moagem do café, mais tempo a água vai ficar em contato com o pó, resultando numa bebida com característica de amargor muito acentuado. Na moagem grossa, acontece o oposto: a água passa rápido pelo pó, não conseguindo extrair todos os compostos químicos do café, resultando numa bebida pouco aromática.



Água

A água utilizada para o preparo do café deve ser sempre filtrada ou mineral. E a temperatura ideal é em torno de 90ºC. Não se deve ferver a água, pois a perda de oxigênio altera a acidez do café.



Frescor

Observe a data de fabricação do café e utilize sempre dentro do prazo de validade.



O café moído se deteriora facilmente em função do ar, da umidade, do calor, do tempo e do contato com odores estranhos. Por isso ele deve ficar acondicionado sempre distante desses riscos. Guarde o café não utilizado em um recipiente com boa vedação, dentro de sua própria embalagem.

E mais:

Prepare somente a quantidade de bebida que vai ser consumida imediatamente ou, no máximo, durante a hora seguinte.



Se for utilizar coador de pano, este deve ser lavado somente com água, jamais com detergentes, alvejantes ou mesmo com café que sobrou.



Vale lembrar que o coador de pano, quando utilizado pela primeira vez deve ser fervido com a bebida café e deixado de molho por aproximadamente 3 horas, para que passe para o café o gosto do pano.



Filtro de papel deve ter o mesmo tamanho e forma do porta-filtros. Coloque o pó no filtro, espalhando-o uniformemente. Não compacte, nem aperte a camada de café.



Para um café bem quente, escalde o bule ou garrafa térmica pouco antes de fazer o café.



A água utilizada deve ser pura e limpa, preferencialmente filtrada ou mineral.



O tempo de contato entre água e café deve ser:



Para montagem fina: até 4 minutos;

Para montagem média: de 4 a 6 minutos;

Para montagem grossa: de 6 a 9 minutos.

Edson Maisonnette Junior, Q Arabica Grader Licenciado (Graduador de qualidade em cafés Arabica), criador do Instagram @dicadicafe, acredita que nacionalmente se está aprendendo a apreciar e conhecer mais a qualidade do café: "Acredito que o brasileiro sempre teve uma relação muito íntima com o café, que inclusive já foi base da nossa economia, mas no passado a preocupação com a qualidade do que efetivamente bebíamos ficava em segundo plano. Hoje estamos percebendo que como maiores produtores mundiais, temos acesso a uma bebida de alto nível e aquele hábito tão tradicional foi elevado a um patamar superior. O brasileiro de hoje está aprendendo a beber café de verdade e se apaixonando ainda mais. O amor já existe, a gente apenas reacendeu o fogo da paixão.", enfatiza.

O site Barsil123 fez uma listagem dos queridinhos dos brasileiros:

MOCHA E CHOCOLATE :Bem servido em padarias com um doce ou fatia de bolo. O Mocha vem recebendo mais atenção por ser montado através de uma calda expressa de chocolate com o café expresso. Para finalização, também cai bem uma cobertura de leite espumado. Mocha é uma variação da espécie Coffea arábica e que representou uma das maiores parcelas do mercado de café nos séculos XV e XVII.



LATTE: O Latte está na lista de tipos de café favoritos do brasileiro. Ele é expresso e possui uma espuma de leite considerável em cima como decoração. O gosto é intenso e cremoso, sendo o mais pedido em cafeterias.

Quando comparado ao cappuccino, a diferença está presente no modo de preparo.

CAFÉ CORTADO: Ele é traduzido de termos ingleses que significa colocar a mesma quantidade de leite que de café comum. Dessa forma, é possível equilibrar a acidez, deixando o gosto mais fraco. Esse leite deve ser cozido através do vapor, entretanto, não precisa possuir cremosidade. Sua liga é bastante líquida, assim como o café preto.

AFFOGATO: O affogato faz parte de uma sobremesa italiana que é servida juntamente com sua base de café. É oferecido em uma taça de gelato de baunilha e pode vir acompanhado de uma breve dose de Amaretto.



RISTRETTO: Em suma, faz parte dos tipos de café expresso em pequena quantidade e com sabor intenso e forte. Ele é feito com a mesma quantidade só que com moagens mais finas o que leva a usar metade da água necessária. Atualmente, já existem cápsulas dele disponíveis em que basta colocar na máquina de bebidas e esperar que fique pronto. Ideal para aqueles que precisam enfrentar um longo dia de trabalho ou estudos.



FLAT WHITE: É muito parecido com o café com leite mas com uma menor quantidade dentro da xícara e uma breve quantidade em leite. A espuma está presente em quantidade micro, quase inexistente. Bastante semelhante com o Latte.

E que tal saber de todas as cafeterias que existem perto da sua casa ou do seu trabalho? E se você aprendesse a fazer suas bebidas preferidas com café em casa só com seu smartphone?



Existem vários apps para Android, iOS e Windows Phone que podem te ajudar a sempre estar perto de uma xícara de café, seja na sua própria casa ou em um estabelecimento próximo.

Find Me Coffee

Para quem ama café, não há nada melhor do que saber onde há um lugar com café pronto e quentinho por perto. O Find Me Coffee usa sua localização para te mostrar todas as cafeterias na sua região.

Barista

Se não está tão a fim de sair para comprá-lo e quer economizar dinheiro, pode tentar fazer seu próprio café especial em casa. O Barista, disponível apenas para iOS, vem com várias receitas de café, ensinando tudo o que você precisa saber para tirar mais proveito da sua máquina de expresso.

Baristame - Coffee Guide Free

Assim como o Barista, o Baristame, disponível apenas para Android, é para quem é louco por café, mas quer economizar dinheiro fazendo suas receitas em casa. O app, também todo em inglês, tem uma versão gratuita e uma versão paga. A gratuita vem com as seções "Aprender" e "Preparar", com dicas e instruções passo a passo para fazer as receitas.

Coffee Art

Já quis saber como são feitos os desenhos na espuma de café? O Coffee Art, disponível apenas para iOS, mostra como fazer figuras que antes pareciam complexas demais para uma pessoa comum conseguir reproduzir. O app vem com uma série de vídeos mostrando a arte no café sendo feita e com instruções escritas de como reproduzi-las.

Coffee Nerd

Disponível apenas para Android, o Coffee Nerd vem com instruções de como fazer seu café "chique" em casa e dicas para colocá-las em prática com várias máquinas de moer café. O aplicativo vem com recursos interessantes como uma calculadora de grãos para determinar a quantidade certa de café para a sua receita dependendo da sua xícara e um timer com alarme para te avisar quando sua bebida estiver pronta.

Pegue sua xícara e voilà!