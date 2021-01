Por O Dia

O empreendedorismo está em alta nos últimos tempos, e foi pensando em ter a própria marca que as irmãs Fabiele e Francielly Moysés criaram a 'Loja Tudo Afro'. O nome foi uma sugestão de Jona, esposo de Fabiele, que pensou em algo fácil, que cativasse o público e ficasse fácil de lembrar.

"Nosso afroempreendimento nasceu em julho de 2020. A ideia surgiu durante uma conversa em família onde cogitávamos vender cabelos orgânicos, material para tranças e acessórios. Porém, mediante as pesquisas de fornecedores, buscas em redes sociais e observação em grupos que fazíamos parte, que tinham como pauta principal o movimento negro, percebemos a dificuldade em encontrar roupas e acessórios afro em nossa cidade", revela Fabiele.

A loja seguiu sendo divulgada pela internet, e cresceu durante a pandemia. No início, os pedidos eram entregues somente a quem morasse perto. Até que elas decidiram vender moda praia na lojinha online. Foi quando a Youtuber Gabi Oliveira, que também é de Niterói, adquiriu um dos biquínis da marca. Fabiele e Francielly viram o crescimento das vendas e sua loja ser alavancado.

"Após nos mencionar em suas publicações, atingimos a marca de 5.000 seguidores em 48 horas, o que nos deu muita visibilidade em nossas redes sociais, um grande número de clientes e, a partir daí, passamos a enviar para todo país", celebra Francielly.

As irmãs seguem investindo no negócio e buscando novas formas de atingir o público. "Seguindo à procura de crescer cada vez mais no mundo do afro empreendedorismo, em novembro participamos do projeto destinado à mulheres negras, o Afrolab, organizado pela Feira Preta, com a finalidade de assessorar o impulsionamento do negócio. Visamos continuar avançando em nosso empreendimento, estamos na expectativa de após esse período de pandemia crescer ainda mais com muitas novidades para o nosso público", avisam as irmãs.

As peças da loja estão disponíveis no Instagram @tudoafroloja.