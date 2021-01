Em apenas algumas horas, duas vidas interrompidas Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:58

Niterói - Terror que cruza municípios.

A polícia já sabe que criminosos do Jardim Miriambi, em São Gonçalo, são os responsáveis pelas mortes ocorridas na madrugada desta segunda-feira (18), em São Gonçalo e Niterói. A polícia chegou a essa conclusão após descobrir que nos dois casos, um veículo Ônix, de cor branca, foi usada pelos marginais.



Os criminosos iniciaram a ação criminosa em Niterói. Eles tentaram roubar uma Hilux na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, Niterói. Segundo a polícia, na hora da abordagem, a vítima se assustou e acabou fazendo um movimento brusco com o veículo e, neste momento, os criminosos atiraram.



Identificado como Nilton Cerqueira, de 63 anos, o aposentado foi atingido por um disparo no pescoço durante uma tentativa de assalto, que ocorreu na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí.



Nilton estava com sua mulher, que não teve a identidade revelada, quando foi abordado por criminosos armados dentro de um veículo roubado. Os bandidos fecharam o carro do idoso na via por volta de 1h da manhã e, segundo testemunhas, ele teria se assustado e então os bandidos efetuaram os disparos. Já atingido, a vítima colidiu no muro de uma loja ao perder a direção do carro.



Depois dos disparos, os criminosos roubaram um veículo Honda Civic Cinza e seguiram em direção a área do 7º Batalhão (São Gonçalo) onde trocaram tiros com uma viatura do batalhão, seguindo posteriormente para o bairro do Miriambi.



Já em São Gonçalo, Wendel Freitas Oliveira, de 33 anos, passava pela RJ-104, altura do Jardim Catarina, quando foi fechado por dois carros Honda Civic de cor escura e um Ônix Hatch de cor branca, que tentavam roubar seu veículo, um Honda Civic.



Policiais que estavam na via ouviram os disparos e seguiram rapidamente para o local. Houve perseguição e confronto na entrada da comunidade Miriambi, mas os suspeitos conseguiram fugir.