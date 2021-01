Os autores já foram identificados e responderão "conforme a legislação Penal, Civil e de trânsito" Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 22:08

Niterói - A audácia dos dois atletas chamou atenção e o vídeo do salto viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (22). Nas imagens, eles estão pulando da parte de cima de um carro em movimento na Ponte Rio-Niterói. Segundo informações, eles já teriam um jetsky aguardando por eles na parte de baixo da construção.



No vídeo, é possível ver que dois homens estão dentro de um carro em movimento na ponte em questão. Um terceiro envolvido é o motorista do veículo. A dupla de paraquedistas, então, se prepara e sobe, pelas janelas, para a parte de cima do veículo, que continua em movimento. Em um determinado ponto, um dos homens salta da ponte e, em seguida, é acompanhado por outro, que está filmando.

Um deles se identifica como Gabriel e outro, como João Correia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os homens não tinham autorização alguma para realizar o salto. Os envolvidos, inclusive, já foram identificados e as ações judiciais e criminais cabíveis estão sendo tomadas.

A Polícia Rodoviária Federal vai analisar:



Art. 67 - falta do uso de cinto

Art. 235 - conduzir pessoas na parte externa do veículo

Art. 174 - promover exibição não autorizada em via

Art. 192 - não guarda da distância lateral da pista.