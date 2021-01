Atividade é capaz de melhorar a qualidade do sono e estimular o aluno a beber mais água e se alimentar melhor Imagem Arquivo Pessoal

Por Luciana Guimarães

Publicado 28/01/2021 21:57 | Atualizado 28/01/2021 23:51

Niterói - O treinador Igor Mesquita, bacharel em Educação Física pela UERJ com Pós-Graduação em Treinamento Funcional e formado pela FEBERJ (Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro) e FPERJ (Federação de Pugilismo do Estado do Rio de Janeiro), sócio-proprietário da academia Olympus Fight na Rua João Pessoa, 127, Icaraí, viu o número de alunos quase que triplicar no último ano e precisou não só abrir uma nova unidade como ampliar horários para comportar mais matrículas: "O estresse causado pela pandemia trouxe muitos problemas psicológicos e emocionais. Confinamento, medo do futuro, incertezas. O boxe, além de ser uma atividade que fisicamente é completa, proporciona uma liberação de endorfina e faz o praticante sentir relaxamento e bem-estar.", relata.

A busca pelo termo "Boxe" no Google cresceu 43% em 2021 (Comparação com mesmo período do ano passado). E razões não faltam que justifiquem isso: os benefícios do boxe para a saúde são inúmeros e capazes de justificar esse aumento de praticantes nas academias. A pandemia do novo coronavírus fez as pessoas repensarem efetivamente a importância de se exercitar: "Estamos falando de mente e corpo sãos. Da necessidade de manter equilíbrio. A realização de exercícios tende a reduzir os impactos da contaminação. Afinal, a melhora da imunidade provocada pela rotina mais ativa aumenta a resistência contra o vírus e evita a depressão.", avalia a psicóloga Marina Stubert.

Ou seja, há uma resposta mais ágil e eficiente do organismo no combate dos vírus e bactérias.

Os benefícios do esporte são: melhora do condicionamento físico muscular, vantagem para a parte cardiovascular, agilidade/destreza, além de proporcionar um gasto calórico de aproximadamente 1000 kcal em uma hora e meia de aula. A procura se dá pela combinação da contribuição cardiorrespiratória com os ensinamentos de autodefesa. Para quem deseja ficar em forma e quer treinos diferenciados, é uma excelente oportunidade.

Boxe ou pugilismo é um esporte de combate no qual os lutadores calçam luvas acolchoadas e utilizam as mãos para atacar e defender. Quem não lembra de Sylvester Stallone interpretando o ícone Rocky Balboa e todos os ensinamentos que estavam incorporados no dia a dia do personagem?

O objetivo no boxe é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente, seguindo um conjunto de regras predeterminadas. As lutas acontecem em um ringue de boxe, um tablado amortecido cercado de cordas que delimitam a área do combate.

A luta de boxe termina quando o tempo total se esgota ou quando um dos lutadores fica impossibilitado de continuar o combate.

Trazido para as academias, é um esporte que auxilia os praticantes a desenvolverem inteligência emocional, poder de decisão e que auxilia nas tensões do dia a dia. Além disso, promove socialização e cooperação. E claro, traz táticas e sabedoria para a defesa pessoal. No boxe, deve-se estar preparado para ser o alvo e reagir de alguma forma. A recomendação é se esquivar e tentar acertar o oponente. A continuidade da prática garante que os alunos evoluam e tenham melhor consciência corporal para conciliar defesa e ataque.

Jean Carlos Barbosa, empresário de 36 anos, conta que após uma lesão que o deixou sem fazer nenhuma atividade física por 6 anos, conheceu o boxe e se apaixonou: "Fui experimentar meio que por acaso e vi como a modalidade é completa e todos os benefícios. Hoje meu corpo precisa do boxe todos os dias. É o esporte que me ajuda tanto na parte física quanto mental. Acabo uma aula sempre com a sensação de quero mais. Indico pra qualquer pessoa. É fazer uma aula e nunca mais querer parar.", enfatiza.

Existem diversos tipos de boxe. Como kickboxing ou boxe estadunidense, muay thai ou boxe tailandês, boxe chinês ou sanda, boxe francês ou savate e até mesmo usado no desenvolvimento de artes marciais modernas como o sambo russo. Influência nas artes marciais é grande e agrada muito aos adeptos. E ainda existe o aero boxe, usado como forma de exercício aeróbico que vem ganhando força nos últimos anos.

A mulherada já descobriu: os benefícios do exercício vão além de se ver bonita no espelho. O boxe feminino deixa coração tinindo porque também é um exercício aeróbico. A prática de boxe mantém o nível de batimentos regular entre 75% e 85% da frequência máxima, taxas recomendadas para quem se exercita. Um bom treino faz você respirar profundamente e eleva a taxa de bombeamento do sangue para todo o corpo. Com o aumento da frequência cardíaca, há o fortalecimento dos músculos do coração e diminui as chances de desenvolver complicações, como ataques cardíacos e derrames.



Cada aula pode durar de 40 a 60 minutos, e há turmas para diferentes perfis de alunos. Pode-se começar ainda criança, jovem, ou, até mesmo, já adulto. De olho no público feminino, há academias que estão investindo em turmas exclusivas para mulheres.

As aulas são o momento ideal para extravasar e mandar embora todo sentimento de raiva e frustração. Além, inclusive, de melhorar o convívio social dos alunos, tendo em vista que as atividades são feitas na maioria das vezes em dupla.

Em 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 6 de abril como o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Isso implica que o esporte tem um poder real tanto para mudança social, quanto para a manutenção da paz e para o auxílio à compreensão do próximo. Por isso mesmo é perfeito também para os pequenos.

Ao contrário do que a crença popular possa achar, o boxe infantil traz sim benefícios para os pequenos atletas que o praticam. Entre o boxe tailandês, o kickboxing e o boxe francês, esta prática permite trabalhar bem a condição física das crianças, bem como a defesa pessoal, a determinação e a noção de respeito.

Os principais golpes do boxe:

1) Direto: Golpe muito veloz, dado frontalmente pelo punho que se localiza atrás da guarda;

2) Cruzado: Visa sempre a lateral da cabeça. Também é forte e veloz, como o direto;

3) Jab: Golpe comumente utilizado para manter a distância entre os lutadores, é caracterizado por ser um golpe frontal com o punho localizado à frente da guarda;

4) Gancho: Movimento curvo de punho que atinge lateralmente o adversário;

5) Uppercut: Objetiva atingir o queixo do adversário, e por isso tem a direção de subida: o golpe é dado de baixo para cima.