Por O Dia

Publicado 23/02/2021 10:06

Niterói - Izabella Lopes escolheu o curso de Técnico de Enfermagem por um "chamado" de vida. A jovem se diz apaixonada por cuidar e se vê completamente realizada na profissão recém adquirida: “Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. A enfermagem me completa. Ter um toque, um piscar de olhos, e muitas vezes um sorriso como forma de agradecimento, não há palavras que possam descrever esta sensação. A Enfermagem vai além do cuidar, pois nos permite refletir e tornarmo-nos mais sensíveis, nos faz acolher e sermos acolhidos. O hospital se torna uma extensão da casa do paciente e dos seus familiares, nos tornando parte da família também”., ela revela.

Que bom que ela escolheu bem: o Banco Nacional de Empregos (BNE) listou as 12 ocupações que devem ser tendência em durante este ano: desenvolvedor de software, analista de sistemas, pedreiro, mestre de obras, ajudante de pedreiro, auxiliar de carga e descarga, operador de empilhadeira, entregador, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico e médico.



Para o CEO do Banco Nacional de Empregos, Marcelo de Abreu, 2021 deve começar com menos força quando comparado a 2020. "Temos 77% de aumento da movimentação do mercado de trabalho geralmente em janeiro, porém com a pandemia este número será menor. Apesar deste cenário, setores que foram essenciais em 2020 devido à pandemia continuarão fortes em 2021, caso das áreas de tecnologia, logística, construção civil e saúde", explica.

Já Bruno Silveira, aproveitou o momento e investiu em sua própria empresa de reforma e manutenção. "Não tem um lugar de Niterói que não esteja acontecendo uma obra minha. Se antes eu fazia 2 a 3 obras simultaneamente, hoje passo de 5 e tive até que contratar ajudantes. Há, sem dúvida, uma demanda realmente grande e não posso reclamar. Tenho recusado serviço.", conta o mestre de obras.



A possibilidade de vacinação em massa pode trazer otimismo para o cenário do mercado de trabalho em 2021. "Tudo indica que teremos um reaquecimento da economia com a redução da pandemia. Os empregadores ficarão mais otimistas com a redução das incertezas, e as vagas voltarão a surgir de forma geral. Mas, enquanto isso, recomenda-se aos candidatos ficarem atentos às demandas que o mercado de trabalho mais exige", comenta.

E o mundo está mudando de forma acelerada e consequentemente, e escolher uma profissão torna-se, às vezes, um desafio. E aí, como escolher a profissão certa em um cenário tão dinâmico?

Muito além de observar as profissões em alta, é preciso considerar uma série de critérios. Profissionais da área dão algumas dicas:

Ao pensar na sua profissão considere todos os aspectos da sua vida, sejam eles emocionais, políticos e sociais. E mesmo que determinado curso seja uma tendência do momento, ou que você esteja mais propenso a seguir a profissão da família, não se feche a outras opções. Isso porque, o seu caminho para o sucesso e estabilidade, pode ser outro.



Em suma, esteja sempre aberto às possibilidades que possam surgir ao longo do caminho, além de ter muito bem definido quais são seus gostos e interesses. Esse processo de conhecimento pessoal facilita suas decisões, uma vez que você sabe quais assuntos, temas e trabalho te deixaria mais contente, por exemplo.



Avalie também, antes de decidir seu curso, a instituição, considerando a grade curricular e os espaços para a prática profissional. Com isso em mente, escolha uma faculdade capaz de contribuir para seu crescimento e aperfeiçoamento físico, mental e emocional. Essas peculiaridades fazem toda a diferença na sua formação profissional.

Construa o seu próprio caminho

Felizmente ou infelizmente, temos que escolher nossa profissão muito cedo, e por consequência, muitas vezes não estamos maduros o suficiente para tomar tamanha decisão. Entretanto, esse momento não precisa ser algo assombroso. Ao escolher seu curso e planejar sua carreira, lembre-se que isso é um processo para a vida, portanto, escolha um caminho que te traga felicidade e alegrias.

Faça uma pesquisa e veja como anda a situação para a área de interesse. Tenha em mente que algumas profissões que já estiveram em seu auge antigamente, hoje se tornaram praticamente extintas.

Os seus gostos e aptidões têm grande peso na escolha da profissão, mas é fato que eles não devem ser analisados de forma isolada. Quando isso acontece, as chances de frustração se tornam maiores, já que o indivíduo pode escolher uma carreira esperando algo que, na verdade, não tem nada a ver com o que ele imaginava. Sendo assim, pesquise bastante sobre a carreira de interesse.



Isso fará com que você tenha uma noção melhor de como é o dia a dia da profissão em questão. Quais atividades terá que realizar? Qual é o perfil desejado para atuar na área? Como será a grade curricular da formação? Ter todas essas informações em mãos faz toda a diferença na hora de saber como escolher uma carreira.



Por outro lado, com o surgimento da Indústria 4.0, marcada pelo advento da tecnologia, as chamadas “profissões do futuro” estão com tudo — e uma delas pode estar alinhada aos seus objetivos, afinal, nem sempre a carreira ideal e que tem tudo a ver com você é tão conhecida assim.



Trata-se de uma missão que envolve informação e uma grande dose de autoconhecimento, aliando gostos, habilidades, sonhos, atividades… Enfim, é também bom frisar que não somos seres estáticos, ou seja, é possível que, daqui a alguns anos, você queira seguir outros rumos. No entanto, ao tomar uma decisão acertada, as chances de que isso aconteça por motivo de falta de satisfação são bem menores.



Sendo assim, leve em consideração suas afinidades, gostos e valores pessoais. É claro que o salário ao final do mês é muito importante, afinal, os boletos sempre chegam! Porém, sua satisfação pessoal e sua paixão ao viver determinada rotina, devem ser sua força motriz para conseguir alcançar seus sonhos e anseios profissionais.