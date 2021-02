O chefe do executivo municipal definiu como inaceitável o comportamento do deputado bolsonarista Imagem Internet

18/02/2021

Niterói - O prefeito de Niterói Axel Grael (PDT-RJ) disse nesta quarta-feira, em uma rede social, que vai processar o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), preso na noite de terça-feira por ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), após o parlamentar tê-lo ameaçado nas redes com uma “surra de gato morto”.



No dia 13 de fevereiro, Silveira afirmou que Grael deveria tomar vergonha na cara e “levar uma surra de gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição” por dissolver a Secretaria de Política de Drogas do município e reutilizar a estrutura para a criação da Secretaria do Clima.



A decisão da prefeitura foi avaliada alvo de deboche do deputado, que também chamou Grael de “brincalhão inapto e inepto”.



Na publicação, o deputado Daniel Silveira escreveu: "@axelgrael toma vergonha na sua cara! Filhote de @jdoriajr do karaleo! Vocês tem que levar uma surra de gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição."



Na noite desta quarta-feira, Axel Grael utilizou as redes sociais para criticar a ameaça feita pelo bolsonarista e destacou que o comportamento, que se repetiu em ataques aos ministros do Supremo na terça-feira, é “inadmissível”. Diante dos comentários, o prefeito de Niterói afirmou que vai acionar os advogados para processar Silveira em reforço ao combate a comentários similares.



"Estou sempre aberto ao diálogo republicano e seguirei defendendo a democracia, os poderes e as instituições. Já estou em conversa com meu advogado para processar o cidadão e reforçar que esse tipo de atitude precisa ser combatida.", afirmou o prefeito.