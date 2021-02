A transferência leva em consideração as condições estruturais do prédio da polícia federal onde se encontra custodiado Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 20:05 | Atualizado 18/02/2021 20:10

Niterói - Depois de uma audiência de custódia do deputado federal Daniel Silveira (PSL), realizada pelo juiz Airton Vieira, o Supremo Tribunal Federal (STF) optou por manter a prisão do parlamentar. Na tarde desta quinta-feira (18), Silveira, que antes estava preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), foi levado para a Unidade Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói.







O mandado de prisão ao parlamentar foi expedido na quarta-feira (17), devido a postagem de um vídeo nas redes sociais, ao qual o deputado faz ameaças e defende a destituição dos ministros do Supremo. Na ocasião, Silveira chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) ao STF.







A Câmara dos Deputados deverá dar a palavra final sobre a manutenção da prisão. O prazo para a prisão em flagrante por crime inafiançável de qualquer deputado é de 24 horas, de acordo com a Constituição, para que assim a Casa possa analisar e tomar a decisão sobre o caso em questão. Segundo a defesa de Silveira, o mandado de prisão contra o parlamentar representa um “violento ataque” à liberdade de expressão e à inviolabilidade da atividade de seu cargo.

Celulares foram encontrados com Daniel

A Polícia Federal encontrou dois celulares na sala em que o deputado federal Daniel Silveira (PSL) estava preso, devido à publicação de vídeo em ataque ao Supremo Tribunal Federal e apologia à ditadura. De acordo com a PF, um dos aparelhos foi o mesmo que havia sido apreendido durante o seu encarceramento na última terça (16). O ministro Alexandre de Moraes, que assinou o mandado de prisão do parlamentar, já foi informado sobre os celulares na prisão.