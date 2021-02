Por O Dia

Publicado 18/02/2021 20:22

Niterói - A Prefeitura de Niterói começou, nesta quinta-feira (18), a vacinar idosos acima de 86 anos contra Covid-19. Nesta sexta (19), a imunização para esta faixa etária continua nas policlínicas do Barreto, Vital Brazil, Itaipu, Centro, Fonseca e Piratininga. Por conta da baixa quantidade de vacinas em estoque, o funcionamento do drive thru da UFF está suspenso. A Secretaria de Saúde está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.“A responsabilidade de aquisição das vacinas é do Ministério da Saúde, que encaminha as doses para os governos estaduais, que envia para as prefeituras. Nós dependemos sempre da chegada de doses de vacina à nossa cidade para imunizar a população. Outras cidades já suspenderam a vacinação. Nós ainda temos doses, mesmo em número reduzido, e continuamos trabalhando. Aguardamos a chegada de novas remessas”, pontuou o prefeito de Niterói, Axel Grael.O secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que grande parte dos idosos acima de 86 anos já foi imunizada.“Amanhã faremos mais um esforço para completar essa faixa etária, tendo em vista que não temos previsão oficial de chegada de novas doses. A quantidade de doses disponíveis não justifica abrir o drive thru, por isso amanhã a imunização será feita nas seis policlínicas. Assim que tivermos a chegada de novas doses, vamos retomar a vacinação no posto do Gragoatá. Lembrando que seguimos também no trabalho de administrar a segunda dose de forma organizada”, resumiu.Nesta sexta, as doses da vacina estarão disponíveis nas policlínicas do Barreto, Vital Brazil, Itaipu, Centro, Fonseca e Piratininga, onde os idosos podem entrar nas unidades das 8h às 16h e a vacinação acontece até as 17h. É necessário apresentar documento de identidade com data de nascimento e CPF.Laurílio José da Silva, de 86 anos, tomou a vacina nesta quinta-feira na Policlínica do Vital Brazil e se disse muito satisfeito pela chegada da imunização.“Eu estou tranquilo porque, desde o início, fiquei em casa e segui todos os protocolos. Quase um ano sem sair de casa. Não tenho participado de encontro de amigos e isso faz muita falta. Eu acredito na ciência e acredito na vacina, como em todas as outras vacinas pretéritas. Elas vêm salvando o mundo há muitos anos, como a da febre amarela, gripe e outras”, defendeu.A população deve consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da prefeitura (www.niteroi.rj.gov.br) e pelo telefone 153.Número de vacinados - Até a última quarta-feira (17), 22.942 pessoas já tinham sido vacinadas contra a Covid-19 em Niterói. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19 e os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, os primeiros a serem vacinados em Niterói, seguem recebendo a segunda dose da vacina. Já receberam a segunda dose 5.088 pessoas. A vacinação de profissionais de saúde com mais de 60 anos está suspensa até a chegada de novas doses.Acamados - Para os acamados, dentro da faixa etária em processo de imunização, o agendamento para vacinação pode ser feito pelo e-mail [email protected] Na hora do agendamento tem que ser informado o nome completo, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde da pessoa a ser vacinada e telefone para contato.Boletim – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 27.714 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 28.810 casos confirmados da doença e 87 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 799 óbitos.Locais de vacinação no dia 19:Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brasil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.