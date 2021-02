Em pauta desafios, as dificuldades e as experiências positivas no turismo fluminense Imagem Internet

Publicado 20/02/2021 09:23

Niterói - O I Encontro dos Gestores Públicos de Turismo Fluminense, acontecerá no dia 1º de março, das 14h às 18h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, com abertura do prefeito Axel Grael e do governador em exercício Cláudio Castro.



Além do debate e troca de ideias sobre o turismo no Estado do Rio de Janeiro, os gestores tomarão conhecimento do Planejamento Estratégico da Setur/Turisrio e participarão da apresentação do Programa de Capacitação para a Excelência do Turismo Fluminense pela Escola de Contas do TCE.



Para o presidente da Neltur, Paulo Novaes, é uma honra Niterói sediar tão importante encontro.



“A Prefeitura está trabalhando para trazer visibilidade ainda maior ao município, mostrando os pontos turísticos e destacando Niterói como um dos principais roteiros a serem visitados no Estado do Rio de Janeiro. Temos uma visão estratégica do turismo e acreditamos que o fomento do setor pode ser uma ferramenta de desenvolvimento da cidade. É uma honra para Niterói sediar um evento tão importante, que trará a discussão sobre os desafios, as dificuldades e as experiências positivas no turismo fluminense”, destaca Novaes.



A iniciativa é da Secretaria Estadual de Turismo, Turisrio, em parceria com a Prefeitura de Niterói e a Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur). Também confirmaram presença na abertura do evento o secretário de Turismo do Estado, Gustavo Tutuca; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento; o presidente da Turisrio, Sergio Ricardo Martins de Almeida; o presidente da Neltur, Paulo Novaes e o diretor de Turismo da Neltur, André Bento