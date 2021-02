Movimentação atraiu muitos curiosos Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 11:38 | Atualizado 20/02/2021 12:31

Niterói - Um tiroteio movimentou a Praia de Icaraí e gerou pânico em quem passava no local na manhã deste sábado.



Segundo informações da Polícia Militar a guarnição seguia em patrulhamento e observou uma movimentação diferente, na altura da Rua Presidente Backer. Um homem estava correndo na rua com uma arma fogo e os militares seguiram para tentar detê-lo.



Houve troca de tiros e o homem chegou a parar um motorista e roubou o veículo. O suspeito seguiu dirigindo baleado e perdeu o controle do veículo, batendo em outro carro, e morreu na hora.



O motorista se jogou no chão e acabou se machucando, sendo levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na Zona Norte.



Com o criminoso foi encontrada a arma, pertences das vítimas e o automóvel.