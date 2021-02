Por O Dia

Publicado 23/02/2021 00:00

Aos 13 anos, o ator Vitor Valle, morador de Icaraí, em Niterói, é só alegria: ele está estreando na TV. O jovem está representando, com muita dedicação, o príncipe Dnim-Sim, da novela Gênesis, da Record. Na trama bíblica, o menino é filho do Rei Ib-Sim (Felipe Roque) e da Rainha Enlila (Maria Joana). Eles já estão no ar na quarta fase da história: UR dos Caldeus.

Para dar mais vida ao pequeno, o ator fez algumas aulas de luta com nada mais, nada menos, que o preparador Troy, famoso por outras preparações especiais. Para ele, é um sonho mais que realizado estar na TV.

"Estou muito feliz! Fazer o príncipe Dinm-Sim é incrível. Viajamos recentemente para o interior de São Paulo para gravarmos umas cenas lindas, vocês não podem perder. E ser filho do Felipe Roque é maravilhoso. Ele me ensina muito. Que troca tivemos! Sem deixar de lado, claro, minha mãezinha na trama, a Rainha Poderosa Enlila, a querida Maria Joana. Estou muito feliz e só posso agradecer a todos os envolvidos que me ajudam e me orientam nessa caminhada. Venha UR dos Caldeus! Vocês vão amar", garante.

A mamãe da ficção, Maria Joana, se derrete toda pelo 'herdeiro': "Nem imagino o que é fazer novela na idade do Vitor. Eu comecei a atuar aos 12 anos, sempre no teatro. Só fiz televisão depois dos 20. E é tão lindo ver o Vitor, já nessa idade, sempre atento, ouvindo, se entregando, se dedicando, aprendendo e evoluindo a cada cena. Agradeço pelas trocas e pelos momentos incríveis com o Vitor. Que venham muitas oportunidades para ele aprender mais e poder dividir sua arte."

Roque, por sua vez, contou um pouco dos bastidores das gravações, onde os dois se deram muito bem.

"A gente conversava bastante, trocava muito, brincava bastante e foi maravilhoso gravar com ele. Acho que o público pode esperar uma relação muito interessante de pai e filho, retratando um pouco de como era naquela época. Tivemos acesso a alguns fatos históricos. Então, podem esperar um amor muito profundo, mas uma cobrança muito grande, ao mesmo tempo. E o que eu levo do Vitor para minha vida? Com toda certeza o aprendizado de tanta coisa que pude ver nesse menino. O Vitor é novinho, mas, ao mesmo tempo, é um menino maduro, superdedicado e entregue. A concentração e a dedicação dele me ensinaram muito", elogia.

O herdeiro do trono de UR jé está sendo apontado nas redes sociais como o vilão mirim, o malvado da trama. Porém, ele não é um vilão qualquer: é uma criança que, desde pequeno, já começa a mostrar suas garras. Um bom exemplo é o aparecimento dele nos dois primeiros capítulos da novel, onde implica com os irmãos Abraão (Rafael Sun) e Harã (João Guilherme Fonseca).