A pré-inscrição deverá ser feita pelo site www.matricula.niteroiemrede.net

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 10:00

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação iniciaram nesta segunda-feira (22) as inscrições para os novos alunos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Niterói. As vagas são para todos os períodos letivos do ensino fundamental. Para se inscrever, o interessado deverá comparecer a uma das unidades que oferecem o ensino na modalidade EJA, no horário entre 8h e 12h, acompanhado de seu responsável legal, caso seja menor de 18 anos. A idade mínima para iniciar as aulas do EJA é de 15 anos.



No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 3 (três) fotos 3X4; cópia e original da carteira de identidade; cópia e original do CPF; cópia e original do comprovante de residência; cópia e original do certificado de reservista, quando for o caso; declaração de escolaridade ou protocolo que confirme sua requisição (em caso de matrícula por transferência, o histórico escolar deverá ser apresentado em até 45 dias); declaração que informe se o aluno possui alguma deficiência.



As escolas da rede municipal que oferecem a modalidade EJA são:



E.M. Alberto Francisco Torres - 1° e 2° ciclos (Centro)



E.M. Prof. M. De Lourdes Barbosa Santos - 1° e 2° ciclos (Fonseca)



E.M. Paulo de Almeida Campos - 1° e 2° ciclos (Icaraí)



E.M. Maestro Heitor Villa Lobos - 1° e 2° ciclos (Ilha da Conceição)



E.M. Honorina de Carvalho - 1°, 2°, 3° e 4° ciclos (Pendotiba)



E.M. Altivo César - 1°, 2°, 3° e 4° ciclos (Barreto)



E.M. João Brazil - 1° e 2° ciclos (Morro do Castro)



E.M. Francisco Neves Portugal - 1°, 2°, 3° e 4° ciclos (Piratininga)



E.M. Helena Antipoff - 1° e 2° ciclos (São Francisco)



Fim da terceira fase pré-matrícula - Termina na próxima quarta-feira (24), a última etapa da pré-matrícula da Rede Municipal de Niterói para o ano letivo de 2021. As vagas são destinadas aos alunos remanescentes da Educação Infantil (de 4 meses a 5 anos de idade) e do Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano). É a última etapa para aqueles que não foram contemplados com as vagas disponibilizadas ou não participaram das inscrições anteriores.



A pré-inscrição deverá ser feita pelo site www.matricula.niteroiemrede.net. O resultado será divulgado no site no dia 2 de março. A matrícula deve ser realizada na unidade escolar em que o aluno foi contemplado entre os dias 3 e 9 de março. A documentação necessária está disponível no link: www.matricula.niteroiemrede.net/#/documentos.