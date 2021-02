Por O Dia

Publicado 23/02/2021 10:03

Niterói - A Prefeitura de Niterói inicia, na próxima quinta-feira (25), a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 nos profissionais de saúde maiores de 60 anos que foram vacinados com a primeira dose nos dias 28 e 29 de janeiro. A imunização será feita no drive thru da Universidade Federal Fluminense e nas policlínicas do Barreto, Vital Brazil, Itaipu, Centro, Fonseca e Piratininga. A vacinação de idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência foi concluída nesta segunda-feira (22).O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que a cidade depende da chegada de novas doses de vacina à cidade para ampliar o público imunizado."Há a responsabilidade do Ministério da Saúde em adquirir as vacinas e repassar para os governos estaduais, que encaminham para os municípios. É muito difícil conduzir uma campanha de vacinação sem vacinas. Estamos buscando informações sobre a previsão de chegada de novas remessas para dar continuidade ao trabalho de imunização. Assim que isso acontecer, vamos anunciar um cronograma de acordo com a quantidade repassada", garantiu o prefeito.O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que os profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a Covid-19, os primeiros a serem vacinados em Niterói, seguem recebendo a segunda dose da vacina. A imunização de idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência foi concluída nesta segunda-feira (22). Na quinta-feira, começa a segunda dose dos profissionais de saúde maiores de 60."Para a segunda dose, nós recebemos exatamente a quantidade que recebemos na primeira remessa destinada a esse público. Portanto, só vacinaremos aqueles que receberam a primeira dose da imunização em Niterói, seguindo o Plano de Imunização da cidade. A partir de amanhã, vamos disponibilizar no site, nas redes sociais da Prefeitura e através do 153 o calendário detalhado de vacinação dos profissionais de saúde maiores de 60", detalhou.A imunização de acamados também segue sendo feita. O agendamento para vacinação dos idosos acamados deve ser feito através do e-mail [email protected] , e as mensagens devem conter nome, sexo, data de nascimento, CPF, endereço, condição de saúde e telefone de contato.Boletim – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 27.844 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 28.970 casos confirmados da doença e 105 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 813 óbitos.Locais de vacinação:Drive thru: Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 - São Domingos.Policlínicas:Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brasil Filho, s/nº - Vital Brasil.Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Presidente Craveiro Lopes, 726 – Barreto.Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº - São Lourenço.Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.