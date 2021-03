Segundo o calendário escolar, o início das aulas está previsto para o dia 25 de março Foto Assessoria

Niterói - O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, e o presidente da Fundação Municipal de Educação, Fernando Cruz, visitaram mais cinco escolas, nesta sexta-feira (5), para acompanhar as obras de reforma e manutenção das unidades. Também estiveram presentes o vereador Binho Guimarães (PDT), presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Formação Profissional da Câmara de Vereadores de Niterói, e da vereadora Benny Briolly (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos, da Criança e do Adolescente.





O secretário de Educação, Vinicius Wu, destaca que irá em cada uma das escolas da rede municipal de ensino para conhecer o plano local e falar sobre o Plano de Retomada das aulas.





“Já estivemos em mais de 40 unidades desde o início do ano e vamos a todas para conhecer o plano local de cada uma e debater o Plano de Retomada das Aulas. O diálogo e a transparência são fundamentais para a garantia de um ensino público de qualidade. Niterói tem uma rede ampla, com boa infraestrutura e profissionais qualificados. Vamos continuar investindo na melhoria de nossas unidades”, disse Vinicius Wu.





O presidente da FME, Fernando Cruz, ressaltou que as escolas municipais estão passando por obras de reforma e manutenção dos ambientes internos e externos, além de adequação para o retorno do ano letivo. As unidades também estão sendo limpas e sanitizadas.







“Essas intervenções fazem parte de um processo de modernização e adequação das estruturas. As visitas são importantes para acompanhar o andamento dessas obras e conversar com as direções sobre as necessidades da comunidade escolar”, acrescentou Fernando.





O vereador Binho Guimarães ressaltou os investimentos da Prefeitura de Niterói nas escolas municipais.



“É importante ver o investimento da prefeitura na padronização das salas de aula e, principalmente, nos laboratórios de informática para que tenhamos uma educação digital de qualidade nesse momento de pandemia. Como presidente da Comissão de Educação, vou sempre cobrar e buscar melhorias na infraestrutura das unidades”, reforçou o vereador.





A vereadora Benny Briolly também acompanhou as visitas e destacou a importância de estar junto nos espaços e pensar com os profissionais da educação.





“As visitas de hoje nos mostraram como é importante estar nos espaços de ensino de Niterói, pensando com os profissionais de educação. É primordial visitar esses territórios e conversar com a população sobre as questões sanitárias. É necessário um compromisso cada vez maior, tanto do parlamento quanto do Executivo da cidade, para se pensar o quanto essas vidas estão sob nossa responsabilidade e planejarmos quais caminhos vamos tomar. O fundamental é construir esse diálogo com as escolas, ampliando essa relação”, ressaltou Benny.





Foram visitadas as escolas municipais Maestro Heitor Villa Lobos (Ilha da Conceição), Alberto Francisco Torres (Centro), João Brazil (Morro do Castro), Vila Costa Monteiro (Ititioca) e Santos Dumont (Bairro de Fátima).





Plano de Retomada das Aulas - As escolas estão passando por obras de pintura em ambientes internos e externos, mudança de portas e janelas, ampliação de salas e banheiros, reparos em pátios e quadras. O mutirão de limpeza está sendo realizado em todas as unidades pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). As escolas também já estão sendo sanitizadas com produtos à base de sais quaternários de amônia. Além disso, já foram entregues também materiais de proteção contra o coronavírus, como máscaras de pano, álcool em gel, lixeiras com pedal e sabonete líquido. Segundo o calendário escolar, o início das aulas está previsto para o dia 25 de março.