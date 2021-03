O Centro de Cidadania vai realizar orientação jurídica, psicológica e social Imagem internet

Publicado 10/03/2021 10:31

Niterói - A Secretaria Municipal de Direitos Humanos vai inaugurar, nesta sexta-feira (12) o Centro de Cidadania (Cecid), no Centro. O Cecid é um local para o atendimento e acompanhamento de denúncias de vítimas de violações de direitos humanos e pessoas que precisam de orientação jurídica e social. O espaço faz parte do Sistema Integrado de Direitos Humanos (SMDH) do município.





O Centro de Cidadania vai realizar orientação jurídica, psicológica e social. Os profissionais vão atender pessoas com denúncias de intolerância religiosa, trabalho escravo, racismo, homofobia, abuso infantil e prisões injustas. Também serão oferecidos serviços como apoio para retificação de nome social, emissão de documentos, acolhimento de migrantes e refugiados, entre outros.





De acordo com o secretário municipal de Direitos Humanos, Raphael Costa, o serviço vai aproximar ainda mais os cidadãos de Niterói dos seus direitos.





“A gestão do prefeito Axel está focada em qualificar os serviços prestados aos cidadãos. O objetivo do Centro de Cidadania é justamente aproximar os niteroienses dos seus direitos fundamentais e diminuir a impunidade, principalmente para quem sofreu algum tipo de violação”, afirma o secretário.





Por causa da pandemia do coronavírus, os atendimentos precisam ser agendados pelo “Zap da Cidadania” pelo número (21)96992-9577. O Centro de Cidadania fica na Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro, Niterói.