Plataforma poderá ser acessada por diferentes suportes: smartphones, computadores e tablets Imagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:35

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói estão implementando um novo Ambiente Virtual de Aprendizagem para este ano letivo. A plataforma Niterói em Rede vai possibilitar o encontro entre professores e alunos, que podem estar conectados ao mesmo tempo ou em momentos diferentes, oferecendo aulas online, além de atividades e conteúdos voltados para o processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Os profissionais de educação já estão passando por encontros de formação continuada para utilização da nova plataforma.







O secretário de Educação, Vinicius Wu, lembra que a retomada das aulas está prevista para o próximo dia 25. Nas próximas semanas, em conjunto com as Secretarias de Educação e Saúde, a prefeitura vai definir se o formato será híbrido (presencial e remoto) ou apenas remoto. Desde o início do ano, o planejamento leva em consideração ambos os cenários, com segurança no ambiente escolar e qualidade educacional.







“Estamos trabalhando para garantir um ensino de qualidade aos alunos da rede, desenvolvendo projetos educacionais para a retomada das aulas. Implantamos uma nova plataforma de ensino personalizada, para promover uma melhor oferta do ensino online, além da manutenção da atualização constante do nosso Portal Educacional”, adianta o secretário.







A Assessora de Mídias e Novas Tecnologias, Carla Sena, ressalta que o Ambiente Virtual de Aprendizagem tem como objetivo atender as necessidades da comunidade escolar, incluindo alunos e professores. A plataforma poderá ser acessada por diferentes suportes: smartphones, computadores e tablets.







“Vamos oferecer um ambiente virtual interativo, com uma interface mais intuitiva para toda a comunidade escolar. Os professores vão poder disponibilizar diferentes tipos de conteúdos: indicação de textos, links e mídias como vídeos, áudios e imagens, além de mediar eventuais dúvidas através das diversas possibilidades que a plataforma oferece”, afirma Carla.







Desde janeiro, os profissionais da educação estão passando por momentos de formação, que irão continuar após o início do ano letivo, para se adequar ao novo ambiente virtual de aprendizagem. Além da nova plataforma, o Plano de Retomada das Aulas prevê a entrega de Cadernos Pedagógicos, o uso do Portal Educacional e a distribuição de tablets e notebooks para alunos e professores.