Caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:47 | Atualizado 10/03/2021 11:11

Niterói - Câmeras de monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), de Niterói, foram fundamentais para a prisão de um ex-policial militar, de 45 anos, que matou um homem, nesta terça-feira (09), na Ilha da Conceição, em Niterói.

De acordo com testemunhas, o ex agente público efetuou diversos tiros contra José Pires Farias, e fugiu em um veículo Corsa logo em seguida.

Com informações apenas de fragmentos da placa de um veículo, guardas municipais e NUINT (Núcleo de inteligência da polícia militar) que atuam no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói conseguiram identificar, através das câmeras inteligentes do cercamento eletrônico, o carro utilizado na fuga poucos minutos antes.



Além de identificar e monitorar o trajeto do veículo, os agentes do Cisp também confrontaram informações e indicaram a localização do veículo usado na fuga, passando sua localização em tempo real para que os policiais militares pudessem fazer o cerco e efetuar a prisão do suspeito, que foi detido com a arma que teria sido utilizada no crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói.

Os agentes do Cisp ouviram pelo rádio da PM que um suspeito em um Corsa GM Classic Spirit teria efetuado vários disparos contra um homem na Ilha da Conceição e fugido. Com auxílio do Cisp, que foi informando a localização do veículo a todo momento, a equipe da Polícia Militar efetuou o cerco e conseguiu abordar o veículo na rua Melchiades Peixoto, no bairro Baldeador.

Com o acusado, que foi expulso da PM em 2002, a polícia encontrou uma pistola e uma cartela com dez munições, além de uma carabina, com 20 munições.

Segundo fontes ligadas à investigação, autor e vítima travavam uma briga judicial que se arrastava há algum tempo. Familiares da vítima teriam afirmado que o pai do ex-policial era o proprietário original e teria vendido o terreno para a vítima, negociação contestada pelo filho.



O ex-militar, então, teria levado o caso para a esfera judicial. Entretanto, acabou perdendo a ação que moveu contra a vítima. Após a derrota, o autor teria ido à Ilha da Conceição, em frente à casa da vítima, onde acabou cometendo o crime.



Cisp - Implantado pela Prefeitura de Niterói, o Cisp monitora a cidade 24 horas por dia com aproximadamente 600 câmeras, sendo 70 inteligentes que fazem o cercamento eletrônico, responsável por ajudar a recuperar veículos e prender quadrilhas. No Cisp, guardas municipais trabalham monitorando a cidade e acionando as forças de segurança e serviços de emergência de forma mais dinâmica.