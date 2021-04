O caso foi registrado na 5ª DP (Cidade Nova) Imagem Arquivo

01/04/2021

Niterói - O sistema de cercamento eletrônico e as câmeras de Segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói colaboraram com a prisão de seis elementos que haviam participado de roubos a estabelecimentos comerciais em Icaraí e Centro, nos últimos quatro dias. Na ação do último domingo (28), a prisão foi efetuada por agentes do Programa Niterói Presente que seguiram os suspeitos até o Rio de Janeiro. Na prisão ocorrida nesta quarta-feira (31) o cerco contou também com a participação da Polícia Militar. Ainda na noite desta terça (30), dois homens foram presos furtando cabos de concessionárias de serviços, graças ao monitoramento do Cisp.

Na ocorrência desta quarta, duas mulheres e um homem foram presos no centro de Niterói, após furtarem uma farmácia e fugirem do local em alta velocidade. Com os dados da placa do veículo, os guardas municipais que atuam no Cisp monitoraram o veículo em tempo real, após inserirem a placa no sistema de cercamento eletrônico, orientando agentes do Programa Niterói Presente e da Polícia Militar. Houve perseguição e os elementos foram presos na Rua Barão do Amazonas, e os produtos roubados foram recuperados. O registro foi feito na 76ª DP (Centro).

No último domingo, as câmeras do Cisp já haviam frustrado uma tentativa de roubo em Icaraí. Uma mulher e dois homens, após roubarem um estabelecimento comercial em Icaraí, fugiram utilizando um Ford Fiesta preto. Após os dados da placa do carro terem sido inseridos no cercamento eletrônico e monitorados por guardas municipais do Cisp, os suspeitos foram perseguidos durante tentativa de fuga para a cidade do Rio de Janeiro. Equipes de motopatrulhamento do programa Niterói Presente iniciaram a perseguição e capturaram os suspeitos. O caso foi registrado na 5ª DP (Cidade Nova). Após pesquisa de antecedentes criminais na delegacia, foi constatado que um dos homens é o chileno Mitchell Fabian Vergara, que tem um mandado de prisão pendente pelo crime de furto.

“Essas prisões mostram que a cidade está cercada. Com nosso sistema de monitoramento, os agentes conseguem acompanhar o caso em tempo real e, com isso, facilitar o trabalho das forças de segurança que estão nas ruas como o Niterói Presente e Polícia Militar, além de Guarda Municipal”, observou Ronaldo Freitas, diretor do Cisp.

Niterói tem cerca de 522 câmeras de segurança que monitora a cidade 24 horas. A Prefeitura de Niterói ainda disponibiliza outras 70 câmeras inteligentes do cercamento eletrônico, que são capazes de captar em segundos a placa de um veículo que esteja participando de algum tipo de ocorrência. Nos dois casos a placa dos veículos foi inserida no sistema de cercamento eletrônico, e o carro monitorado também em tempo real pelas câmeras do Cisp. O Município conta ainda com portais de segurança nas entradas e saídas da cidade.

Roubo de cabos - Na noite da última terça-feira, dois homens foram detidos na Rua Feliciano Sodré, Centro, após furtarem cabos de concessionárias graças às câmeras do Cisp. Os agentes de plantão flagraram a ação na Av. Luiz Palmier, esquina com Dr. March, no Barreto. A Polícia Militar foi acionada e prendeu os dois suspeitos no Centro de Niterói. O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).



Investimentos - A Prefeitura está investindo em ferramentas que auxiliam as forças de segurança no combate à violência. Os programas Niterói Presente e Proeis são resultado de convênios da Prefeitura com o Governo do Estado, onde o Município paga uma gratificação para policiais militares que aceitam trabalhar nas ruas de Niterói nos dias de folga. No caso do Niterói Presente, há um efetivo fixo de policiais, alguns já reformados, e agentes civis. Os programas pagos pela prefeitura colocam em média 485 homens por dia nas ruas patrulhando a cidade. Os agentes atuam em bairros como Barreto, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Charitas, São Francisco, Jurujuba e na Região Oceânica.