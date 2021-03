Tratamento na EZSkin Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:33 | Atualizado 12/03/2021 11:13

Niterói - Os benefícios do laser nos tratamentos dermatológicos e estéticos já são conhecidos da grande maioria, assim como as precauções a se tomar após as aplicações: nada de sol, espere um tempo para que as marcas desapareçam da pele e se prepare porque dói um pouquinho. Certo? Nada disso.



“Isso é passado. Hoje existem as plataformas de SMARTLaser que, numa só sessão, tratam, ao mesmo tempo, problemas dermatológicos e estéticos, sem dor, sem marcas e sem restrições ao sol”, explica a dermatologista Eloísa Ayres, da clínica EZSkin, na Rua Miguel de Frias, em Icaraí.

Esse aparelhinho 'mágico' permite combinações e soluções personalizadas, com efeitos naturais e resultados superiores em estímulo de colágeno, rejuvenescimento, manchas, estrias etc.

Trata ainda de doenças como vitiligo (aumentando a pigmentação), em que as sessões podem ser semanais ou quinzenais. É importante consultar um bom profissional que avaliará caso a caso. Ele que irá definir como usar respeitando as necessidades de cada paciente. O laser pode atingir diversas camadas da pele dependendo do objetivo do tratamento e do tipo, proporcionando resultados diferentes. Tudo é feito de acordo com o objetivo estabelecido na consulta, como remoção de manchas, cicatrizes ou olheiras, por exemplo. Recomendações mais comuns:

Acne (cicatrização rápida) - diminui o processo inflamatório e a população bacteriana, reduzindo a dor e facilitando a cicatrização, reduzindo o risco de marcas. O resultado é rápido, mas não definitivo, pois depende dos fatores que ocasionam a acne, como alteração hormonal, stress, entre outros. Número de sessões: 1-10, a cada 15 ou 7 dias, de acordo com a avaliação clínica.



Infecção das unhas (onicomicose) – melhora o aspecto, indicado para pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais, que não sofram de diabetes e/ou alteração de sensibilidade nos pés. Número de sessões: 4-8, a cada 15 dias ou uma vez por mês.



Manchas (causadas pelo sol) - reduzindo e clareando as lesões. Indicado para pessoas com lesões decorrentes da exposição do sol excessiva, envelhecimento ou fatores congênitos. Número de sessões: 2-6, uma vez por mês, ou a cada 45 dias.



Psoríase - melhora na cicatrização, auxiliando na redução do processo inflamatório e do eritema, característico da patologia. Não cura, melhora o aspecto da pele na região tratada. Número de sessões: 4-10, uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo do caso e da avaliação clínica.



Na estética, funciona em todos os tons de pele para depilação sem dor e risco de queimaduras (resfriamento simultâneo até 4°C), sendo apontada como a melhor técnica para a depilação em peles negras. Número de sessões: 4-12, uma vez por mês, conforme a quantidade de pelos. Muito usado para redução flacidez do corpo e da face e redução de papada estimulando a regeneração do colágeno por aquecimento subcutâneo, um tratamento não-invasivo, seguro e indolor. Número de sessões: 5-6 sessões quinzenais ou uma vez por mês.



Vasos de face e perna - fechamento e desaparecimento de vasinhos aparentes. Número de sessões: 2-6, uma vez por mês ou a cada 45 dias.



No tratamento do colo, reduz a vermelhidão, melhora a pele e reduz as linhas finas, estimulando a produção de colágeno.Número de sessões: 4-8, uma vez por mês.



Olhos (flacidez e rugas) - estimula a regeneração e substituição do tecido, com estímulo à produção de colágeno na região dos olhos. Melhora rugas finas e reduz a flacidez. Não indicado para pacientes com difícil cicatrização ou grávidas. Número de sessões: 2-6, uma vez por mês, ou a cada 45 dias.



Peeling para redução de linhas, rugas leves, poros e controle de rosácea, sem dor e descamação. Número de sessões: 4-8 sessões quinzenais ou uma vez por mês.



Peeling superficial (clareamento) - Indicado para lesões pigmentares benignas, reduz a quantidade das manchas e clareia as lesões pigmentares, melhorando o tônus e brilho da pele. Promove o fechamento dos poros. Número de sessões: 2-5 sessões quinzenais ou uma vez por mês.

"Os ganhos do SMARTLaser são muitos, entre eles, se poder fazer numa mesma sessão mais de um tratamento, graças à versatilidade de ponteiras. Isso encurta o tempo do tratamento, podendo, ao mesmo tempo, se tratar um problema dermatológico e fazer uma intervenção estética. Isso, com certeza, é um grande ganho em precisão e qualidade na área da dermatologia"., pondera a especialista.

Mas, atenção: cuidados com a pela devem ser duradouros!

Durante essa época do ano, onde o clima é mais quente, os cuidados com a pele devem ser maiores. O sol e a desidratação podem causar vários problemas, como queimaduras, envelhecimento precoce e até mesmo aumentar o risco de câncer de pele. Para evitar tudo isso, separamos algumas dicas simples para proteger a sua pele:



Beba muito líquido. Em dias tão quentes, a desidratação é mais comum e pode acabar com o seu verão, pois causa intensa dor de cabeça e boca seca. Aposte também nos sucos de fruta, água de coco ou chá gelado, além da água mineral ou filtrada.

Utilize sempre o protetor solar com fatores altos e que contenham filtros estáveis, pois assim eles garantirão uma barreira mais efetiva e duradoura contra a ação dos raios UV. Ainda sim, aplique 30 minutos antes da exposição solar e reaplique sempre que transpirar ou se molhar.

Consuma alimentos com betacaroteno, como a cenoura, abóbora, mamão, maçã e beterraba. Esses alimentos protegem ajudam na saúde e hidratação da pele, além de proteger contra o câncer.

Sempre tome uma ducha ou um banho de água doce após a praia, o sal e a areia podem ressecar e causar fissuras na pele, facilitando a entrada de micro-organismos.

Evite exposição solar intensa, principalmente nos períodos entre as 10h da manhã e as 16h da tarde.

Mantenha a pele sempre hidratada. Sempre após o banho, passe um bom hidratante corporal para garantir que sua pele esteja saudável, bonita e lisinha durante todo o verão.