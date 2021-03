São 37 pontos espalhados pela cidade Foto Bruno Eduardo Alves

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 10:33

Niterói - Em mais uma iniciativa para conter o avanço da Covid-19 em Niterói, o prefeito Axel Grael esteve, neste sábado (13), no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil e usou o sistema de sirenes instalado em 37 pontos espalhados pela cidade, com alcance estimado em 120 mil pessoas, para se comunicar diretamente com a população. Em sua mensagem, o prefeito pediu aos niteroienses que redobrem os cuidados diários como forma de evitar o contágio.



“Não somos uma ilha e a Prefeitura não vencerá essa guerra sozinha. Por isso, faço um apelo para que cada um de vocês que estão me ouvindo redobre os cuidados. Mantenham o máximo possível o distanciamento social. Pessoal, é muito importante usar máscaras e cuidar da higiene das mãos”, disse o prefeito.



Axel Grael também ressaltou a importância do isolamento social em que o País enfrenta mais uma fase crítica de combate ao coronavírus.



“O Brasil vive hoje o momento mais crítico de toda a pandemia. O sistema de saúde está entrando em colapso em todo o país. Em Niterói, a situação não é dramática, mas os índices desta semana mostram sensível e rápida piora, com aumento do número de novos casos. A ocupação de leitos no Hospital Oceânico cresceu 50%. Precisamos proteger nossa cidade”, destacou.



O prefeito reforçou que a participação de todos é importante para que não seja necessário adotar medidas mais drásticas, como a adoção de lockdown, evitando, assim, mais perda de vidas e desemprego. Axel Grael também citou na mensagem as medidas que a Prefeitura vem adotando na luta contra a Covid-19.



“Implementamos novas medidas de prevenção, retomamos a sanitização, vamos distribuir nova remessa de máscaras, manteremos a fiscalização e estamos buscando todas as formas possíveis de comprar vacinas e acelerar a imunização”, enfatizou.



Axel Gael também garantiu que os programas sociais adotados pelo Município estão mantidos até julho, como o Renda Básica Temporária, que apoia 50 mil famílias com R$ 500 por mês, e o Empresa Cidadã, que está garantindo cerca de 12 mil empregos em Niterói.