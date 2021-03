O minicurso Marketing Cultural e Empreendedorismo Negro conta com incentivo da Lei Aldir Blanc Foto Divulgação

Publicado 16/03/2021 09:08

Niterói - A produtora Vital Cultural oferta o minicurso gratuito o Minicurso de Marketing Cultural e Empreendedorismo Negro. As aulas seguem até 24 de Março.



O curso será ministrado de maneira virtual e busca a construção de saberes, necessidades e soluções da comunidade negra, com métodos e fundamentos profissionais para os segmentos de cultura e empreendedorismo na região.



O objetivo da iniciativa é qualificar e possibilitar novos rumos de fazer cultura como empreendimento, o propõe ensinar e pensar os processos da cadeia econômica cultural e gerar visibilidade às discussões que abrangem vários temas sociais, tais como: invisibilidade, racismo, posição de poder e decisão, objetificação da cultura negra, o saber do Marketing como ferramenta de inclusão no setor cultural de grandes produções, empreendedorismo cultural, black money, autoestima profissional, entre outros tópicos.





O minicurso será aplicado pelas ministrantes consultoras: Talita Peixoto, CEO do Clubinho Preto, Daniele Valentim, mestre das ciências das artes e da Comunicação e Line Vital, publicitária e produtora executiva da Vital Marketing Cultural. A grade curricular é composta por conteúdos intensivos de Marketing, produção, estratégia negra, empreendedorismo e black money.



O minicurso Marketing Cultural e Empreendedorismo Negro conta com incentivo da Lei Aldir Blanc.