Publicado 19/03/2021 12:03

Niterói - Texto premiado no Festival Internacional de Edimburgo e no Laurence Olivier Award, o espetáculo, inspirado em um caso real de pedofilia, faz em sua 10ª temporada em formato virtual, aliado a um conjunto de ações que visam dar manutenção e continuidade à peça. De 20 a 27 de março de 2021, utilizando o FACEBOOK e o GOOGLE MEET como plataformas, será possível acompanhar "BLACKBIRD", debates, oficina e exposição sobre a trajetória da peça. O patrocínio é do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc.

Protagonizado por Viviani Rayes e Yashar Zambuzzi, BLACKBIRD aborda um tema de caráter social, ético e moral: A pedofilia. Um homem de 56 anos e uma jovem de 27 se reencontram quinze anos depois de terem tido uma relação amorosa. A peça é um drama que discute sobre as consequências a longo prazo do abuso sexual, o amor entre pessoas de idades diferentes e os instintos sexuais versus os padrões éticos e morais existentes na sociedade. BLACKBIRD dialoga com o tema de maneira responsável e humana, sem ser unilateral, preconceituosa ou sensacionalista.

O texto tem a força de desafiar o público a expandir a sua definição de amor como também interrogar os limites éticos e morais. Qualquer um que já tenha vivido um relacionamento e esse amor foi interrompido, como um casamento que terminou em divórcio amargo, entenderá o desafio dos personagens, através dos segredos e auto enganos, tentando compreender o passado para que eles possam seguir em frente.

Perguntado do que a peça tratava, o autor apenas limitou-se a responder: “Eu tenho consciência de que estamos diante de um terreno minado e perigoso, pois todos nós sabemos que esse tipo de relacionamento não deve acontecer. Mas foi muito importante para mim deixar esses dois personagens numa sala, juntos e sozinhos, para dizer qualquer coisa que quisessem um ao outro, sem censurá-los. E eles podem e têm esse direito. Porque são as duas únicas pessoas que sabiam exatamente como se sentiam e o que eles de fato queriam”.

Essa edição comemorativa, além de realizar apresentações do espetáculo BLACKBIRD, irá inovar de maneira criativa dando mais relevância social e cultural ao espetáculo, uma vez que agrega debates com profissionais sobre os temas sociais discutidos na peça, exposição sobre a trajetória do espetáculo e oficina sobre o processo criativo dos atores. A temporada obedece a todas as medidas de enfrentamento à propagação da COVID 19.

O espetáculo também traz acessibilidade em Libras e áudio descrição, sendo exibidos pelo Youtube/ Viviani Rayes.

FICHA TÉCNICA:

Texto: David Harrower

Tradução: Alexandre J. Negreiros

Direção: Bruce Gomlevsky

Direção de Produção: Viviani Rayes

Produção Executiva: Yashar Zambuzzi

Elenco: Viviani Rayes, Yashar Zambuzzi e Debora Ozório

Cenário: Pati Faedo

Figurinos: Ticiana Passos

Iluminação: Elisa Tandeta

Trilha Original: Marcelo Alonso Neves

Assessoria de Imprensa: Alessandra Costa

Idealização: Te-Un TEATRO

Produção e Realização: Rayes Produções Artísticas

SERVIÇO:

Apresentações de 20 a 27/03/2021, às 19h30

No Facebook da atriz Viviani Rayes

https://web.facebook.com/viviani.rayes

Debates após as apresentações no Google Meet

Oficina Sobre o Processo Criativo dos Atores: 19/03/2021, das 20h às 22h

No Google Meet

Exposição a partir do dia 22/03/2021

No facebook da atriz Viviani Rayes

https://web.facebook.com/viviani.rayes

Gênero: Drama

Ingresso: Gratuito

Classificação: 16 anos