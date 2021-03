Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o projeto apresentará ao público o resultado de uma produção coletiva Imagem Assessoria

Publicado 19/03/2021 12:22

Niterói - A arte feminina é o âmago do MANA - sigla de “Mulheres Artistas de Niterói Apresentam”. A iniciativa chega para somar em um momento de grande empoderamento, apoiando mulheres em diversas etapas da cadeia produtiva da música na cidade fluminense e, em sua segunda edição, outros municípios da região. O resultado colaborativo será apresentado em duas etapas: o lançamento do EP “Ecoar” e seus videoclipes, disponíveis em todas as plataformas de streaming no dia 21 de março, além do show da edição, do palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer para o Youtube, com estreia no dia 28 de março, às 19 horas.

Fomentada e produzida por mulheres, com direção de Carolina Mathias (da banda Troá) a partir da investigação das potencialidades do som e da tecnologia criativa, as artistas selecionadas participam de uma imersão musical online: workshops de formação, conexão, criação e produção para estimular o desenvolvimento de novas ideias e projetos em colaboração, apoiadas por grandes profissionais brasileiras.

O EP "Ecoar" reúne Aika, Aline Peixoto, Bruna Matos, Carol Mariano, Carolina Buissa, Chelle, Ella Fernandes, Evellin Borges, Julia Tavares, Júlia Werneck, Karen Vencovsky e Mari Si em composições autorais. Juntas, elas exercitam o empoderamento feminino, somam trajetórias e origens diversas. Aproximando diferentes gêneros e fases de carreira, de trabalhos embrionários a nomes que já despontam no cenário nacional, elas têm em comum a diversidade do cenário musical de Niterói e região. Em MANA, esses caminhos se encontram.

O show inédito que encerra o MANA une essas mulheres e suas artes, com as produções autorais criadas ao longo do projeto, que passeia de samba e MPB ao pop e rock. O encontro gravado com todas as normas de segurança no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, será exibido gratuitamente no Youtube, com estreia no dia 28 de março, às 19h.

MANA realiza ainda a “Semana da Mulher na Música”: um ciclo de sete lives gratuitas realizado de 21 a 27 de março no Instagram @manamusica_, com entrevistas de profissionais focando nesse novo campo cultural pautado pelo feminismo na música e nas artes. O projeto tem patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Aldir Blanc.

Números:

Há um longo caminho a percorrer. A pesquisa “Por Elas que Fazem Música”, conduzida pela União Brasileira de Compositores, mostrou que as mulheres representam somente 10% da participação na área. Já um estudo realizado pela Data SIM (Semana Internacional da Música), revela que 84% das mulheres brasileiras ligadas ao setor já foram discriminadas no ambiente de trabalho e quase 21% não se sentem confortável no local de trabalho por ser mulher. Uma realidade de toda a indústria, como indica o Annenberg Institute, no “Inclusion in the Recording Studio?”: dentre as 700 canções analisadas apenas 2,1% são produzidas por mulheres. Estamos falando de dados de 2019, mas há manas na lida para mudar esse cenário!

“Queremos dar visibilidade e lutar pela maior presença de mulheres na música, criando espaços de representatividade feminina e aproximando artistas de diferentes gêneros e fases de carreira”, afirma Flávia Salles, uma das criadoras do MANA, que mapeou as artistas niteroienses em um banco de dados que ficará disponível no site do projeto por tempo indeterminado. Essa etapa de criação e atualização do mapeamento, junto do lançamento de “Ecoar”, é só o começo de uma jornada que terá novas formas e ideias sempre focado na valorização da mulher. Na primeira edição do projeto, 12 artistas niteroienses foram selecionadas entre mais de 50 inscrições, com o lançamento do EP “Lugar da Mulher”, disponível em https://www.manamusica.com/

SERVIÇO:

Show de lançamento do EP Ecoar

Data: 28/03

Local: http://bit.ly/ManaMusica

Horário: 19 horas

Classificação: LIVRE

GRÁTIS

Ficha Técnica do EP “Ecoar”:

Autoras: AIKA, Aline Peixoto, Bruna Matos, Carolina Buissa, Carol Mariano, Chelle, Ella Fernandes, Evelin Borges, Julia Tavares, Julia Werneck, Karen Vencovsky, Mari Si (todas as obras)

Direção/Produção Musical: Carolina Mathias

Gravado e Mixado no Estúdio Floresta

Engenheiro de Gravação e Mixagem: Daniel Wally

Masterizado no Estúdio Realejo Digital por Henrique Vilhena

Arranjos: Carolina Mathias

Produção Executiva: Flávia Salles e João Suprani

Direção Artística: Rebuliço

Realização: Rebuliço

Patrocínio: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc

1. Prezada Mulher

Vozes: Aline Peixoto, Carolina Buissa, Julia Tavares e Karen Vencovsky

Poesia: Julia Tavares

Guitarra: Aline Peixoto

Baixo: Carolina Mathias

Clarinete: Aline Peixoto

Piano: Carolina Buissa

Bateria: Manuella Terra

2. A Miçanga Balança

Vozes: Ella Fernandes, Carol Mariano e Carolina Buissa

Guitarra: Aline Peixoto

Baixo: Aline Peixoto

Flugelhorn: Evelin Borges

Synth: Carolina Mathias

Bateria: Manuella Terra

Surdos e Timbal: Mari Si

Xequerês: Mari Si e Julia Werneck

Agogô e Castanhola: Julia Werneck

Block: Carolina Mathias

Palmas: Chelle, Ella Fernandes, Carolina Mathias, Julia Tavares e Carol Mariano

3. Um Pacto

Vozes: Mari Si e Bruna Matos

Violão: Bruna Matos

Cavaco: Júlia Werneck

Baixo: Carolina Mathias

Trompete: Evelin Borges

Teclado: Carolina Mathias

Bateria: Manuella Terra

Surdos e Tamborim: Mari Si

4. De São Gonça a Salvador

Vozes: Julia Tavares, Chelle e AIKA

Guitarra: Bruna Matos

Baixo: Carolina Mathias

Cavaco: Julia Werneck

Synth: Carolina Mathias

Bateria: Manuella Terra

Percussão: Mari Si