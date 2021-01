Carta macabra relata os assassinatos das vítimas das ossadas e restos mortais encontradas enterradas no quintal de uma casa no bairro do Visconde em Itaboraí Foto: Policia Civil

Publicado 08/01/2021 15:39 | Atualizado 08/01/2021 17:23

Itaboraí - A Policia Civil vem investigando o caso após várias denúncias na última quarta-feira (06/01), ossadas de cadáveres humanos foram encontrados debaixo de uma casa no bairro do Visconde, estavam enterrados no solo embaixo do concreto do quintal da residência a investigação agora encontrou uma carta que descreve a situação macabra do assassinato destas pessoas, típicas de um filme de terror.

A Policia Civil descobriu que o dono da casa era "Gilnei Pavão" que cometeu sicídio em dezembro (mês passado) e o filho do suicida esteve no imóvel para organizar os pertences de seu falecido pai e ele encontrou uma carta, escrita por seu pai e que foi entregue aos investigadores, e a carta narra em detalhes o assassinato macabro de sua esposa e dos seus dois enteados.

Gilnei detalha na carta que chegou em casa e encontrou a sua mulher e os enteados já mortos, asfixiados com sacos plásticos envolvendo suas cabeças e com mãos e pés amarrados, o fato aconteceu no dia 10 de março de 2017, ele não chamou a Polícia segundo a mensagem por medo de "levar a culpa" dos assassinatos, então ele mesmo cavou as covas e os enterrou no quintal de sua casa com toda frieza no dia seguinte após o crime, ou seja Gilnei ainda passou uma noite inteira ao lado dos cadáveres de sua esposa e de seus enteados.

O filho de Gilnei Pavão procurou a 71ª DP de Itaboraí que acionou o Corpo de Bombeiros que realizou a escavação desenterrando os corpos já em estado de putrefação.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá conduzem as investigações e informam que de acordo com as informações existentes na carta encontrada as vítimas são: Rosane Guedes Barboza, 60 anos mãe de Rodrigo Guedes Barbosa 38 anos e Germano Guedes Barboza de 35 anos, esposa e enteados do suicida Gilnei Pavão que segundo a Policia Civil era Ex- Policial militar que foi exonerado da corporação por homicídio.

O Delegado Leonardo Affonso, que é responsável pelas investigações deste caso, informou que os ossos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) onde serão submetidos a um exame de DNA.

O Delegado informou também que não existia nenhuma informação de desaparecimento de nenhum desses três indivíduos, portanto é necessário esperar o resultado dos exames. Quando houver a confirmação a investigação procurará parentes para colher depoimentos.