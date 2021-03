O projeto foi contemplado no edital Aldir Blanc Foto Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 10:03

Niterói - ANA FUMAÇA MARIA MEMÓRIA – nos trilhos da rede” é uma série inédita de 4 episódios escritos e dirigidos por Marcela Andrade. A obra mescla desenhos animados com a presença de dois atores para contar uma história de imenso carinho entre neta e avós. Os episódios serão lançados diariamente de 27 a 30 de março e ficarão disponíveis de forma gratuita no site anafumacamariamemoria.com.br e no canal homônimo do YouTube.

Na trama, desde o primeiro episódio, Ana quer recuperar a memória que sua avó está perdendo, principalmente para que Vó Maria nunca se esqueça do querido Vô Bastião! Para conseguir, a menina faz força de coragem e, ao longo da série, vai com o amigo Jonas até a estação vizinha. Lá, eles embarcam no trem de lembranças chamado “Maria Memória” e se aventuram em uma fantástica viagem no tempo.

Cada vídeo tem aproximadamente 10 minutos de duração e a narrativa tem inspiração na bem-sucedida peça teatral “Ana Fumaça Maria Memória”, que estreou em 2019 e cuja trajetória está suspensa em função da pandemia de covid-19. O projeto foi contemplado na lei Aldir Blanc, sendo patrocinado pelo Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Na atual criação, cuidadosamente realizada para internet, a atriz Cacá Ottoni e o ator Gé Lisboa seguem interpretando Ana e Jonas e interagem com personagens e elementos ilustrados por Adriana Seiffert e animados por Nicole Schlegel.

Junto com as crianças da história, os espectadores vão descobrindo como “traços da vida” podem tanto aparecer quanto sumir. Por toda delicadeza humana ofertada, os quatro vídeos cativam crianças, jovens, adultos e velhinhos.

SERVIÇO

“ANA FUMAÇA MARIA MEMÓRIA – nos trilhos da rede”

Lançamentos:

Sábado, 27/03/2021 – liberação do episódio 1

Domingo, 28/03/2021 – liberação do episódio 2

Segunda-feira, 29/03/2021 – liberação do episódio 3

Terça-feira, 30/03/2021 – liberação do episódio 4

Duração por episódio: 10 min.

Valor: Gratuito

Local: anafumacamariamemoria.com.br / www.youtube.com (canal: Ana Fumaça Maria Memória)

Classificação: Livre

FICHA TÉCNICA

Roteiro e Direção: Marcela Andrade

Elenco: Cacá Ottoni (Ana), Gé Lisboa (Jonas)

Direção de Fotografia: Filipe Codeço

Iluminação: Thiago Monte

Montagem: Filipe Codeço

Storyboard e Animação: Nicole Schlegel

Ilustração: Adriana Seiffert

Programação Visual: Jaqueline Sampin

Fotografia: Renato Mangolin

Direção Musical e Trilha Sonora: Rach Araújo

Vozes Off: Marina Hodecker (Vó Maria), Pablo Aguilar (Vô Bastião), Juliana Trimer (Mãe)

Som Direto: Bruno Espírito Santo

Figurino: Arlete Rua

Visagismo (criação original): Rodrigo Reinoso

Releitura do Visagismo: Mona Magalhães

Execução do Visagismo: Tainá Lasmar

Marketing Digital: Virótica Digital

Assessoria de imprensa: Alessandra Costa

Direção de Produção e Coordenação Executiva: Marina Hodecker

Supervisão de prestação de contas: Thiago Monte

Idealização e Coordenação de Conteúdo: Marcela Andrade