Publicado 24/03/2021 10:48 | Atualizado 24/03/2021 11:27

Niterói - A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), sob a coordenação da Subsecretaria de Avaliação de Políticas Públicas e Gestão da Informação, preparou uma consulta pública para saber a opinião da população sobre os projetos do Plano Estratégico Niterói que Queremos - 2033 como forma de subsidiar a definição das diretrizes para a atual gestão.

A pesquisa pretende criar um diagnóstico de percepção da população sobre as entregas dos projetos concluídos e entender, levando em consideração o crescimento do município nos últimos 8 anos, como o Plano Niterói que Queremos está transformando a vida dos(as) niteroienses na prática.

Essa é mais uma ação pioneira de Niterói. O Plano Niterói Que Queremos foi realizado em parceria com o Movimento Brasil Competitivo e é o primeiro Plano Estratégico de Desenvolvimento de Curto, Médio e Longo Prazos para a cidade com objetivo de deixar Niterói preparada para os desafios atuais e do futuro. Na sua elaboração, foram ouvidos os mais diversos segmentos em entrevistas, pesquisas na Web e congressos e, a partir dos diagnósticos e das pesquisas, o plano para o período 2014-2033 foi montado e dividido em três etapas, com ações previstas para os períodos de quatro, oito e 20 anos.

A consulta pública é uma das várias frentes do Plano Niterói que Queremos 2013-2033, que visa à elaboração das diretrizes, objetivos e metas para o período 2022-2025 seguindo a premissa da participação social como método de gestão.