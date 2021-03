Os primeiros posts darão conta de apresentar o catálogo que está sendo produzido e que reúne os 61 títulos publicados nos últimos 28 anos Imagem Internet

Publicado 29/03/2021 10:58

Niterói - A Niterói Livros está de olho na modernização. Com logomarca nova, o selo de literatura da Prefeitura de Niterói entra para o mundo das redes sociais. Nesta segunda-feira em que a cidade celebra o Dia do Poeta (instituído no município através da lei n.3143/2015, pelo então prefeito Rodrigo Neves, em comemoração ao aniversário de nascimento de Luís Antônio Pimentel, 29 de março de 1912), a Niterói Livros passa a ter presença digital com perfis no Instagram e no Facebook.

“Um dos precursores do haicai no Brasil, Luís Antônio Pimentel ‘tropicalizou’ as feições do gênero e criou também o haicai erótico, o engajado politicamente e o étnico. Foi o primeiro escritor brasileiro traduzido para o japonês que se tem notícia. Seu nome está em diversas obras de arte e vias pela nossa cidade, além de aparecer em diversas antologias com notória expressividade”, explica Chris Fuscaldo, Diretora da Niterói Livros.

A Niterói Livros publicou, em 2004, sob curadoria de Aníbal Bragança, suas obras reunidas, com trabalhos inéditos e trazendo à tona textos publicados em raras vezes, além dos clássicos já conhecidos. Outras obras como ‘Eles nasceram em Niterói’ e ‘Topônimos Tupis de Niterói’ também foram publicadas pelo selo editorial. A distribuição ampla e gratuita da obra de Pimentel conduziu a cidade, especialmente às instituições escolares, à redescoberta de seu olhar delicado e historiográfico para a cidade.

Luís Antônio Pimentel nasceu em 29 de março de 1912 em Miracema e faleceu, já centenário, em Niterói. Escritor, professor, jornalista e memorialista brasileiro, integrou diversas instituições acadêmicas e artísticas de nossa cidade, como a Academia Fluminense de Letras, a Academia Brasileira de Letras e o Grupo Mônaco de Cultura. Um dos escritores mais festejados no Oriente, sobretudo no Japão, é apontado por muitos estudiosos como o principal precursor da técnica do haicai no Brasil. Suas obras são marcadas pela delicadeza e pela construção lírica de memória literária. Pelo conjunto da obra e personalidade, foi escolhido para ter sua data de nascimento como o Dia do Poeta em Niterói.