Publicado 30/03/2021 12:46

Niterói - A próxima edição do programa “Zé Paulo NÃO canta Viradouro”, que será exibida ao vivo na próxima terça-feira, dia 30, terá como destaque a Estação Primeira de Mangueira. No programa, que estreou em fevereiro, Marcelinho Calil, presidente da escola de Niterói, e o intérprete Zé Paulo Sierra recebem sempre o cantor de uma coirmã. O repertório é todo de sambas clássicos da escola convidada. A Beija-Flor de Nilópolis, com Neguinho, o Salgueiro, com Emerson Dias e Quinho, a Mocidade, com Wander Pires, e a Vila Isabel, com Tinga, já participaram.

Na atração de terça que vem, estarão no estúdio da MuitaMídia o cantor Marquinho Art’ Samba e Elmo dos Santos, ex-presidente da verde e rosa e diretor de carnaval da Liga das Escolas de Samba. Por chamada de vídeo, participarão a cantora Alcione, a rainha de bateria Evelyn Bastos, a porta-bandeira Squel Jorgea e o carnavalesco Leandro Vieira.

