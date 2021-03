Romper paradigmas e fugir dos clichês. É neste viés que a parceria entre oe mais seis compositores traz ao mundo do samba uma composição inovadora. Ela irá participar da disputa com outros parceiros concorrentes pelo samba da, a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro em 2020, para o desfile que promete sacudir a avenida na festa tão aguardada pelos foliões para o próximo ano.Devid fez parte da parceria campeã na Imperatriz de Olaria, de Nova Friburgo, em 2019, e, em 2020, fez parte da composição do samba vitorioso de outra tradicional escola friburguense, a Unidos da Saudade. Outro nome de peso que integra a parceria é Felipe Filósofo, vencedor de estandarte de ouro pela Unidos do Viradouro em 2017., renomado artista brasileiro, que na década de 30 compôs, em formato de carta, uma música intitulada: “Cordiais Saudações”, os parceiros trouxeram a ideia para os tempos atuais com o relato do Pierrot apaixonado pela Colombina.Personagem da Commedia Dell'arte, Pierrot tinha como característica escrever cartas de amor para Colombina e guardá-las. Na composição, também feita em forma de carta, ele nada mais é do que o narrador (representando a sociedade) que se reporta ao o seu grande amor, a Colombina (representando o carnaval). O samba-enredo com este formato, além de ousado, é inédito na história do samba.A letra foi integralmente construída com elementos que marcam esta forma e também aquele período, como a finalização da composição, por exemplo, que é uma data e que foi a Quarta-feira de Cinzas daquele ano. Inclusive, vale a pena frisar, foi quando o Rio teve o- uma fiel alusão ao que vivemos nos dias de hoje com a pandemia do Coronavírus e que é apresentado pela sinopse da escola.A melodia do samba traz toda a nostalgia da época, rompendo, desta maneira, com o modelo dos desenhos melódicos e fazendo, assim, o som trazer uma imagem e um sentimento. Além disso, o samba possui a singularidade de ser composto por uma estrutura com, ou seja, com classes gramaticais diferentes nos finais dos versos. Também, vale destacar a quebra do modelo de posição das rimas que o samba traz para dar mais dinâmica ao encadeamento da melodia.Segundo Devid, a inspiração para fugir dos padrões na construção dos sambas-enredos vem de grandes nomes, como Martinho da Vila, por exemplo, que em entrevista ao site Carnavalesco disse: “O samba-enredo, principalmente, ele tem que emocionar. (...) Quando alguém tem coragem de fugir da fórmula, ele se dá bem”.O samba ainda possui termos que foram cirurgicamente escolhidos pela parceria para retratar este momento único e o lirismo do maior carnaval da história. A letra da composição está disponível na plataforma da agremiação , assim como os demais sambas concorrentes.