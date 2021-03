A brasileira Valéria Veiga mora nos Estados Unidos desde 2016. Após o sucesso no mercado literário em 2020, criou a própria editora virtual de autopublicação, a Lil Owl Imagem Arquivo

Por Luciana Guimarães

Publicado 30/03/2021 13:05 | Atualizado 30/03/2021 14:27

Niterói - Está comprovado: as mulheres querem falar e ler sobre sexo e fazê-lo livremente. Sai o peso do 'tabu' e entra um assunto do qual é possível falar abertamente, sem necessariamente ser vulgar. Para os crescentes amantes desse gênero, nada melhor do que uma leitura instigante para estimular a libido.

Há alguns anos, houve a popularização de romances contendo passagens eróticas e com isso um aumento significativo de leitores, os quais se utilizam dessa leitura literária como um meio eficaz para despertar o corpo para o prazer e o gozo. Como as pessoas não tiveram (e continuam sem ter) a oportunidade e nem a coragem de falar sobre temas ligados à sexualidade, optam por esse tipo de leitura em busca de respostas que preencham o vazio deixado pelo silêncio há séculos. Pode-se dizer, ainda, que a literatura erótica evoca livremente a sexualidade das personagens como elemento propulsor, levando a um desígnio mais amplo: o despertar da imaginação nos leitores.







E daqui de Niterói saiu a escritora que está ostentando uma marca impressionante nesse mercado: são mais de 2 milhões de downloads e leituras em plataformas on-line – Wattpad e Amazon Kindle se tornando uma das principais expoentes da literatura erótica feminina no Brasil.

A obra 'Cinquentas Tons de Cinza' nasceu e se tornou fenômeno mundial, vendeu milhões de cópias e fez bonito na bilheteria de suas adaptações cinematográficas. O sucesso da série criou um movimento literário, milhares de mulheres que não tinham a leitura inserida em seu dia a dia, começaram a fazer parte de grupos que passam horas e horas com o mundo das palavras. O estouro foi tanto que não atingiu apenas as mulheres, muitos homens também se interessaram nas obras eróticas, tanto pelo conteúdo, como também pela curiosidade, e isso explica a porque esta é uma categoria literária que segue em alta no país e no mundo e da qual Valéria Veiga se tornou expert.

Nascida em Niterói e formada em Educação Física, Valéria, de 43 anos, demorou a despertar para a escrita. Só em 2018, quando já morava nos Estados Unidos, decidiu que era hora de se arriscar no universo das letras. “Eu voltava para casa, depois do feriado de Natal, com a minha família que tinha vindo do Brasil. Comecei a contar a história da minha vida e minha sobrinha disse que tinha que virar um livro. Ela insistiu tanto que, em 2019, mesmo sem nenhuma experiência, escrevi minha autobiografia”, contou em uma entrevista.

Com fama nas redes sociais, Valéria tem sido comparada nada mais nada menos à escritora britânica E.L. James, a autora do estrondoso sucesso '50 Tons de Cinza'. Para a escritora, o grande diferencial de suas histórias é romper com o paradigma da mulher em papel de submissão, comum nos romances femininos de suas ídolas. “Em cada livro criei mulheres fortes, que querem e se realizam em todos os aspectos da vida”, garante.

Intitulada 'Sem Fim – A História Real de Felipe e Juliana', a autobiografia foi lançada primeiro no Wattpad, comunidade virtual que conecta escritores e leitores. “Foi uma experiência maravilhosa, eu interagia com os leitores a cada capítulo que postava”, conta. A resposta positiva logo despertou o interesse da SF Editorial, que publicou a versão física do título. A estreia no mercado literário virou uma série de três livros e, em fevereiro deste ano, a escritora já havia finalizado as duas obras que concluem a trilogia.

A partir daí, Valéria iniciou uma verdadeira maratona de escrita: em março, escreveu o primeiro romance de ficção: 'Casa Comigo?'. A obra ultrapassou os primeiros 300 mil registros de leitura só no primeiro mês e ficou no topo do ranking de Romances Hot do site. Em abril, começou a escrever Doce Perigo, trama de amor narrada em uma série de cinco livros. Somadas, as obras, que também foram lançadas em versões físicas, ultrapassaram os 2 milhões de downloads.

Os feitos não param: em pouco mais de um ano, teve 11 títulos publicados – três livros físicos – e uma rotina de 6 horas de escrita diária, que concilia com o trabalho em um escritório.

"A linguagem erótica não tem uma característica específica, envolve todos e cada um dos nossos sentidos. Consiste em sensações e estímulos calorosos que sacodem a epiderme, intervém também sentimentos como o amor e o desejo, a troca de olhares, palavras, gestos e sinais que indicam ao outro que você está em posição de levar essas sensações ao máximo. Com as mulheres conquistando cada vez mais espaço, vontades, muito normal que se descubra a liberdade de querer debater, ver, ler sobre erotismo de maneira absolutamente natural.", explica a psicóloga Rita Magalhães.

Apesar dos recordes de downloads, Valéria avalia que ainda não é possível viver somente do que ganha com a escrita. “Eu trabalho aqui nos Estados Unidos como assistente pessoal e, por enquanto, eu não tenho como ficar só com os livros. O que eu ganho no Brasil eu invisto na minha carreira. Resolvi abraçar essa profissão e quero estudar, me aprimorar, para poder escrever cada vez mais e com qualidade para os meus leitores, porque eles merecem o meu melhor”, diz.

Saiba mais sobre as obras:

'Casa Comigo?'

Nesta comédia romântica, Aby é uma jovem sonhadora que batalha para conseguir pagar o aluguel e sobreviver em São Francisco, na Califórnia. Mas, tudo isso acaba mudando quando ela recebe um pedido de casamento de um completo estranho: o lindo e rico empresário Daniel Stanford – ele precisava se casar para assumir oficialmente a empresa da família, uma exigência feita pelo falecido pai em testamento.



A jovem personagem leva as leitoras a explorarem – com bons detalhes – o melhor do prazer feminino, em um enredo picante, de tirar o fôlego e despertar a libido.

'Doce Perigo'

Lançado em novembro de 2020 e é o primeiro de uma série de seis volumes, que envolve as máfias americana e italiana.

Sarah Campbell é uma mulher de personalidade e dona de si, em busca de realização profissional. Sem perceber, envolve-se com Ryan Cooper, CEO de uma grande empresa americana, mas que também é chefe da máfia americana. Este poderia ser tranquilamente o enredo de um filme de Hollywood, mas compõe a eletrizante trama de Doce Perigo, o primeiro livro de uma série de seis volumes, lançado pela escritora Valéria Veiga.



Somado a um romance picante e conturbado, repleto de reviravoltas, o livro evidencia temas como moral e ética, e empoderamento feminino, com a personalidade da protagonista.

Para ficar por dentro do que Valéria está produzindo basta segui-la nas redes sociais:

Instagram: @valeria__veiga

Facebook: Valéria Veiga

Wattpad: @valeria_veiga

Twitter: @val_veiga