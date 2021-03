Nos pratos principais, há opções de bacalhau, peixes, lagosta, carnes, massas e quiches, com sobremesas de deixar salivando Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 11:52

Niterói - Mesmo ainda em uma situação que não nos permite realizar grandes festas, a celebração da Páscoa traz novidades no cardápio da D.A Gastronomia, que preparou um menu especial para as famílias celebrarem no conforto de suas casas, ou ainda presentear algum amigo ou ente querido, sem deixar a data passar em branco. O cardápio apresenta saborosas entradinhas, pratos para compartilhar, cestas gourmet, bacalhau, entre outras iguarias. As encomendas podem ser feitas pelo telefone, tel. 21 99477-8671.

Desde o início da pandemia se reinventando, a D.A Gastronomia tem incorporado sua tradicional gastronomia, que há 20 anos está presente em grandes festas de renomadas personalidades do Rio de Janeiro, no aconchego do lar do carioca, que basta fazer suas encomendas, recebem em casa, o mais variado menu já conhecido por muitos, o menu de Páscoa traz opções a partir de R$65, para todo tipo de bolso.

Há ceviche de salmão com maionese de wasabi, 500g, por R$130. Para compartilhar com pequenos grupos, tem a opção da mini petisqueira, com quatro antepastos, (caponata de beringela, tapenade de azeitona preta, guacamole e pasta de tomate seco, serve 4 pessoas e ainda acompanha a petisqueira de louça, que pode ser utilizada em outras ocasiões. Sai por R$255.

Que tal uma cesta gourmet cheia de delicias para presentear, ou compartilhar com alguém especial? Esta opção se encontra no cardápio para 6 pessoas, e traz: mini canapés, roll defumado com cream cheese, wrap de brie com damasco, burrata com tomatinho confit, carpácio de abobrinha, brigadeiro de creme brulet, entre outras delicias, que sai por R$595.

Nos pratos principais, há opções de bacalhau, peixes, lagosta, carnes, massas e quiches, com sobremesas de deixar salivando.

De acordo com a gestora da D.A Gastronomia, Monique Abrantes, a Páscoa é uma data muito especial. Ela lembra que faz um ano de pandemia, onde precisou se reinventar e diz seguir confiante, que as coisas iram melhorar.

“Com este momento pandêmico aprendemos a valorizar quem são as pessoas realmente importante nas nossas vidas. Que as famílias possam compartilhar momentos de alegria e união, com nosso menu de Páscoa especial”, conta a executiva.