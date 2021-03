Produto age como uma película que mata os micro-organismos Imagem Bruno Eduardo Alves

Niterói - Os bairros que receberão a sanitização realizada por equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) nos próximos dias são: Ilha da Conceição, Fonseca, Ponta D’Areia, Engenhoca, São Francisco, Cafubá, Fazendinha, Camboinhas e Itacoatiara. Primeiramente a sanitização foi realizada no Barreto, Zona Norte. O trabalho, que acontece em diferentes regiões da cidade desde o início da pandemia, em março de 2020, voltou a ser intensificado este mês. Nesta nova etapa, as equipes da Clin já passaram pelos bairros de Icaraí, Ingá, Santa Rosa, Jurujuba, Centro, Santana, Bairro de Fátima, Largo da Batalha, Maceió e Cantagalo.

Niterói foi a primeira cidade do Rio de Janeiro a fazer a sanitização de todos os bairros e das comunidades, utilizando o sais quaternário de amônio de quinta geração. O trabalho não foi interrompido em nenhum momento, atendendo a todas as regiões da cidade.

O presidente da Clin, Luiz Fróes, enfatiza que a ação está sendo reforçada pela Prefeitura de Niterói em pontos onde há maior circulação de pessoas. Em alguns bairros, onde o fluxo de pessoas é mais intenso, ou onde estão concentrados o maior número de casos do coronavírus, a ação é realizada com mais frequência.

“Em nenhum momento paramos com a sanitização, mas neste último mês, com o aumento de casos no município, intensificamos a ação. Vamos percorrer novamente todos os bairros, levando mais proteção aos cidadãos e mais qualidade de vida para a nossa cidade”, diz Luiz Fróes.

O produto utilizado, sais quaternário de amônio de quinta geração, age como uma película que mata os micro-organismos que estão no local (vírus, bactérias, fungos e ácaros) e forma uma camada protetora que mantém a superfície desinfetada por semanas, dependendo da circulação de pessoas.