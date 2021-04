A expectativa é que no dia 26 de abril todos os idosos com idade acima de 60 já tenham sido vacinados Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:28

Niterói - Os municípios de Niterói, Rio de Janeiro, Maricá e Itaguaí anunciaram, na tarde desta quinta-feira (1), um calendário conjunto de vacinação para Covid-19. A programação prevê a imunização seguindo grupos prioritários por idade, segundo parâmetros do Plano Nacional de Imunização e levando em consideração as necessidades dos municípios. A expectativa é que no dia 26 de abril todos os idosos com idade acima de 60 já tenham sido vacinados e, a partir desta data, as prefeituras continuem a vacinação trabalhando com pessoas de 59 a 45 anos de oito grupos prioritários.

Os grupos que serão priorizados são: pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, desde que apresentem comprovação por meio de atestado médico; trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram, trabalhadores de educação, trabalhadores de serviço de limpeza urbana, policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e agentes penitenciários. Para que todos esses profissionais sejam imunizados será necessário que comprovem que estão em atividade.

Na próxima segunda-feira (5), a Secretaria de Saúde de Niterói irá divulgar um novo calendário de vacinação para idosos de até 60 anos para que todos estejam imunizados até o dia 26. Anteriormente, este calendário seguiria até o dia 1 de maio.

Durante coletiva na tarde desta quinta-feira, o prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatizou que é preciso uma maior integração para conseguir mais eficiência neste enorme desafio que é o enfrentamento desta pandemia. Também participaram o prefeito do Rio, Eduardo Paes, de Maricá, Fabiano Horta, e de Itaguaí, Rubem Vieira.

“Os municípios precisam trabalhar juntos e, também, em parceria com o Governo do Estado. Há algumas semanas, procurei o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para integrar as ações de Niterói com as ações do Rio. A gente sabia que precisava tomar medidas que protegessem a nossa cidade, já que não adiantava fazer isso senão tivéssemos essa forma integrada. Nós temos vários exemplos de um município ter um critério diferente do outro, o que acaba gerando um fluxo de pessoas para a cidade vizinha. Isso aconteceu em Itaguaí e no caso de Niterói e São Gonçalo também”, disse Axel Grael.

Eduardo Paes ressaltou que o entendimento deste grupo de prefeitos é que os critérios que devem valer para a vacinação são técnicos e científicos, já que não há doses suficientes para toda a população.

“O calendário é importante, claro, mas o que mais importa é o compromisso desses quatro municípios de cumprirem e respeitarem critérios científicos a partir do grau de ‘periculosidade’ que o coronavírus representa para cada grupo da população. Sabemos que os idosos representam o grupo de maior risco. Com isso, o primeiro grupo já está protegido. O importante agora é a gente continuar protegendo vidas e isso significa olhar para aqueles que mais precisam, mais expostos, por isso, somamos o critério de idade a estes grupos com comorbidades e categorias essenciais em atividade”, pontuou o prefeito do Rio.

Confira o calendário de vacinação apenas para os grupos prioritários:

26/abril, segunda-feira - 59 anos

27/abril, terça-feira - 59 anos

28/abril, quarta-feira - 58 anos

29/abril, quinta-feira - 58 anos

30/abril, sexta-feira - 57 anos

01/maio, sábado - 57 anos

03/maio, segunda-feira - 56 anos

04/maio, terça-feira - 56 anos

05/maio, quarta-feira - 55 anos

06/maio, quinta-feira - 55 anos

07/maio, sexta-feira - 54 anos

08/maio, sábado - 54 anos

10/maio, segunda-feira - 53 anos

11/maio, terça-feira - 53 anos

12/maio, quarta-feira - 52 anos

13/maio, quinta-feira - 52 anos

14/maio, sexta-feira - 51 anos

15/maio, sábado - 51 anos

17/maio, segunda-feira - 50 anos

18/maio, terça-feira - 50 anos

19/maio, quarta-feira - 49 anos

20/maio, quinta-feira - 49 anos

21/maio, sexta-feira - 48 anos

22/maio, sábado - 48 anos

24/maio, segunda-feira - 47 anos

25/maio, terça-feira - 47 anos

26/maio, quarta-feira - 46 anos

27/maio, quinta-feira - 46 anos

28/maio, sexta-feira - 45 anos

29/maio, sábado - 45 anos