Decorridos 55 anos do lançamento da música no álbum Roberto Carlos (1966), Querem acabar comigo dá nome ao livro que Tito Guedes lançará em abril, mês em que Roberto Carlos – nascido em Cachoeiro de Itapemirim (ES) em 19 de abril de 1941 – completa 80 anos Imagem Arquivo

Niterói - “Querem acabar comigo” é o título do livro do pesquisador Tito Guedes, que está sendo lançado pela Editora Máquina de Livros, sobre a trajetória de Roberto Carlos sob a ótica da crítica musical. É uma bela homenagem ao Rei, que completa 80 anos agora, no dia 19 de abril e marca também a estreia de Tito, de 24 anos, no mundo dos livros.

Tito é nascido e criado em Niterói, estudou no Miraflores, onde a mãe Adriana é coordenadora pedagógica, e se formou na Universidade Federal Fluminense. O pai é Octavio Guedes, jornalista e comentarista da GloboNews, e a avó, a psicóloga Lucy Massa, todos niteroienses.

“Querem acabar comigo” mostra que, apesar do sucesso, a crítica musical só estendeu o tapete vermelho a Roberto depois que astros da MPB, como Caetano Veloso, Nara Leão e Maria Bethânia, reconheceram seu talento. O livro é 100% produzido em Niterói: o projeto gráfico é de Bruno Drummond e um dos sócios da editora, Luiz André Alzer, também é da cidade.

“Querem acabar comigo” já está á venda no site da Máquina de Livros ( https://maquinadelivros.com.br/) e na Amazon. Na próxima semana começa a chegar às principais livrarias.