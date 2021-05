Foi no Tricolor que o ex-zagueiro viveu os melhores momentos de sua carreira. Foram 38 jogos entre 1950 e 1954, sendo 33 como titular IMAGEM ARQUIVO

17/05/2021

Niterói - Morreu Nestor, ex-zagueiro tricolor e do America-RJ nos anos 50 e que foi campeão carioca de 1951 e da Copa Rio de 1952, título considerado Mundial pelo clube das Laranjeiras'. Morador de Niterói (RJ), ele tinha 92 anos e era um dos poucos ainda vivos daquela geração.

Por meio de suas redes sociais, o Fluminense lamentou o falecimento de Nestor, zagueiro que foi campeão mundial com a camisa verde, branca e grená no ano de 1952. Em postagem, o Tricolor desejou força aos amigos e familiares do ex-atleta.



Por mais que não seja reconhecida pela Fifa, a Copa Rio era considerada Mundial da época. Foi disputada por oito equipes de países da América do Sul e da Europa e teve seus jogos realizados nos estádios do Maracanã e do Pacaembu.



Há 13 anos, Nestor já havia vencido uma batalha contra um câncer de intestino, mas tinha uma doença renal crônica. Após passar mal em casa com a família, ele foi internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Niterói na última segunda-feira, onde teve detectada a falência dos rins e morreu neste domingo por insuficiência respiratória.