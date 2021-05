Na prática, a nova atuação prevê que uma pessoa que usufruir dos serviços da rede de saúde integrada da Dasa terá seus dados consolidados e disponíveis em uma plataforma única de navegação inteligente IMAGEM ARQUIVO

Publicado 17/05/2021 10:26

Niterói - O Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) passa a fazer parte da Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil. A partir de agora, Dasa, Ímpar e GSC tornam-se uma só empresa. No total, são 13 hospitais de referência e mais de 59 marcas de medicina diagnóstica, distribuídas em 900 unidades no país.

Para o diretor-geral do CHN, Marcus Vinicius Ribeiro de Souza Martins, a unificação à Dasa significa a união a um novo modelo de gestão de cuidado preventivo e preditivo. Este modelo integrado de gestão assistencial está baseado em tecnologia e inteligência de dados com a unificação de históricos de saúde.