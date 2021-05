Podem participar professores(as) e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil Imagem Divulgação

Publicado 18/05/2021 11:50

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói aderiu à sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa do Programa Escrevendo o Futuro. Os professores de Língua Portuguesa da rede municipal que quiserem participar do concurso têm até o dia 20 de maio para realizar a inscrição pelo link: https://bit.ly/33ACUaB. Por conta da pandemia, as atividades poderão ser realizadas de maneira presencial ou on-line. O tema deste ano é “O lugar em que vivo”.

“A educação é um dos setores mais afetados pela pandemia, por isso, estamos desempenhando diferentes iniciativas para mitigar o efeito da interrupção das aulas na aprendizagem de nossos alunos. A participação na Olimpíada e nas oficinas propostas vai propiciar aos estudantes o ensino dos gêneros textuais e incentivar a experimentação das diferentes etapas da escrita”, ressaltou o secretário de Educação, Vinicius Wu.

Podem participar professores(as) e estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas de todo o Brasil. Após a inscrição, os professores(as) devem realizar as atividades com a turma em um dos gêneros do concurso com apoio dos Cadernos Docentes desenvolvidos pelo programa e registrar o trabalho desenvolvido.

Os gêneros variam conforme o ano ou série da turma: no Ensino Fundamental, o 5º ano trabalhará o poema; 6º e 7º anos, memórias literárias; 8º e 9º anos, crônica. No Ensino Médio, 1ª e 2ª séries trabalham documentário; e 3ª série, artigo de opinião. Para a coordenadora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Niterói, Letícia Franco, toda a comunidade escolar é beneficiada com a participação na Olimpíada.

“Para professores(as), é uma oportunidade ímpar de trabalharem a função social da escrita e refletirem sobre sua prática em sala de aula. Para os pais e responsáveis, uma forma de se aproximarem do trabalho desenvolvido pela escola, participando das ações através de relatos e entrevistas sobre as informações pesquisadas pelos estudantes, além do reconhecimento e valorização de seus saberes e experiências”, opina a coordenadora.



Apesar da Secretaria Municipal de Educação aderir à Olimpíada, cada professor(a) deve se inscrever para participar do concurso. A inscrição é realizada por turma em que cada professor(a) leciona, por isso, há a possibilidade de se inscrever em uma ou mais categorias. Diferentes profissionais da mesma unidade escolar também poderão se inscrever. As atividades serão realizadas durante as aulas, seguindo a carga horária de cada unidade.