Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:10

Niterói - Começou, na última segunda-feira (17), a capacitação dos servidores da Prefeitura de Niterói no curso “Previne Niterói: Auxiliando a Administração Pública na Elaboração e Implementação do Plano de Integridade”. A iniciativa da Controladoria-Geral de Niterói, em parceria com a Escola de Governo e Gestão e a Procuradoria do Município, teve 70 inscritos. Os servidores estão recebendo orientações sobre a relevância estratégica e efetiva do Plano de Integridade para a administração pública, além de auxílio para elaboração dos planos através das etapas do diagnóstico, execução, acompanhamento e avaliação.



A capacitação é focada em analisar o compliance sob a ótica da funcionalidade e efetividade para a gestão pública. Esse é um dos subsídios fornecidos pela CGM para o Plano de Integridade - Previne Niterói, regulamentado através do Decreto nº 13.877/2021.



“Fornecer o auxílio necessário para que os órgãos e entidades possam trabalhar em seus planos e ações é fundamental para que a gestão pública de Niterói seja cada vez mais ética, íntegra e reconhecida por isso”, afirma Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, Controladora-Geral de Niterói.



O Programa de Integridade, assim como os demais subsídios estão disponíveis no site da Controladoria, dentro da aba de Controladoria/Controle Interno - Integridade: http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/.



“Nosso objetivo é intensificar a importância da cultura da integridade na administração pública. Por isso, a necessidade de auxiliar os servidores na elaboração, execução e monitoramento dos planos de integridade em toda administração municipal", complementa Pamella Quevedo, diretora do núcleo de integridade da CGM-Niterói.